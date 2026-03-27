  El DESI destaca el lideratge tecnològic d'Andorra però apunta febleses en serveis públics digitals i negoci en línia.
Resultats del 'Digital Economy and Society Index'

Les dades del DESI evidencien una bretxa entre infraestructures digitals i serveis donats a la ciutadania

El país supera la mitjana europea en 19 indicadors i lidera sis, però les dades apunten que hi ha mancances en serveis digitals i comerç electrònic

Andorra continua mostrant una distància entre el potencial tecnològic del país i l’experiència real de la ciutadania en l’àmbit digital. Així ho reflecteixen les dades del DESI (Digital Economy and Society Index), que apunten que, malgrat el bon nivell d’infraestructures, aquest avantatge no es tradueix de la mateixa manera en la qualitat dels serveis digitals.

Tot i aquesta bretxa, el Principat manté una posició destacada en molts dels indicadors analitzats. En concret, se situa per sobre de la mitjana europea en 19 dels 29 indicadors i lidera sis d’ells, especialment en aspectes com la connectivitat, la cobertura de xarxes d’alta capacitat i el desplegament de tecnologies com el 5G.

Malgrat aquests bons resultats en infraestructures, l’informe posa de manifest mancances en diversos àmbits dels serveis públics digitals. Entre aquests, destaquen la transparència, la disponibilitat de formularis en línia i els serveis d’assistència a l’usuari, elements considerats clau per facilitar la relació entre l’administració i la ciutadania. Alguns d’aquests indicadors, a més, han empitjorat respecte a edicions anteriors.

En paral·lel, el document també assenyala que el procés de digitalització del teixit empresarial avança, amb una adopció creixent de tecnologies com la intel·ligència artificial, els serveis al núvol o l’anàlisi de dades. Aquest progrés és especialment visible en les petites i mitjanes empreses, que han reduït part de la distància respecte als estàndards europeus.

Amb tot, aquesta transformació encara no es reflecteix amb la mateixa intensitat en el volum de negoci digital. El comerç electrònic continua tenint un pes limitat, fet que evidencia que el repte no és només incorporar tecnologia, sinó convertir-la en creixement econòmic i en noves fonts d’ingressos.

Malgrat aquestes limitacions, l’evolució global es manté positiva i el país continua alineat amb els objectius fixats per a l’horitzó 2030, com ara assolir que el 80% de la població disposi de competències digitals bàsiques o augmentar l’ús de tecnologies avançades per part de les empreses.

