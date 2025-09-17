Les consultes externes de Salut Mental i les de la Unitat de Conductes Addictives es traslladen al Ròdol a partir del dilluns

Les consultes externes de Salut Mental i les de la Unitat de Conductes Addictives (UCA), així com el Centre de Dia de Salut Mental, es traslladen a partir de dilluns vinent a l’edifici el Ròdol, a l’avinguda Fiter i Rossell número 22. Així ho ha informat aquest matí el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), esmentant que la previsió és fer la inauguració oficial de les noves instal·lacions durant el mes d’octubre.
Entrant al detall, seran només les consultes externes de l’àrea Infantojuvenil les que el pròxim dia 22 es traspassin al Ròdol. Posteriorment, el dimecres dia 24, ho faran les consultes externes d’Adults i el Centre de Dia, i el següent dilluns dia 29 ho faran les consultes externes de l’UCA.