Les constants onades de calor disminueixen els ruscs d’abelles i, conseqüentment, la producció de mel

Les temperatures són cada vegada més elevades i van acompanyades d’episodis de calor dels quals ni el Principat es lliura. I aquests, preocupen al sector apícola. En primera instància, per les condicions amb les quals han de treballar sota un sol abrasador, i després perquè afecta els ruscs d’abelles i la seva producció de mel. De fet, és com un peix menjant-se la cua. “Va tot lligat, si la reina veu que no entra mel [al buc] disminueix la posta d’ous”, explica el propietari i apicultor d’Autèntics Abelles, Mathieu Garaud.
Si bé la temporada no està sent dolenta, tot i que la valoració final es podrà fer a inicis de setembre una vegada finalitzi, Garaud preveu que la disminució del nombre d’apòcrits comportarà que la producció es vegi reduïda entre un 20 i un 30%. També assenyala que al llarg dels darrers 10 anys les temporades comencen més aviat, per la qual cosa la primavera és més humida “i va bé”, i l’estiu “és més sec”. Tot plegat, apunts que el Carles [nom fictici], productor a molt petita escala, també comenta: “Les onades de calor no són dolentes si hi ha hagut humitat abans, ja que, sinó, cremen les plantes”. D’aquí que l’abella no tingui tant de pol·len a treballar i que la reina pongui menys.
El propietari i apicultor d’Autèntics Abelles, Mathieu Garaud, en una entrevista. | Arxiu
Ell mateix assenyala que amb l’actual meteorologia ha vist apicultors a Espanya, on la primavera “ha estat bona” juntament amb França, als qui se’ls han cremat desenes de ruscs, una afectació que ara per ara no succeeix al país, tot i que no tanca la porta a què pugui arribar. I és que, cal recordar, la mel és inflamable pel seu baix contingut en aigua. Per això, i demanat per implementar noves estratègies o tecnologies al sector, el propietari i apicultor d’Autèntics Abelles considera que dins el món natural “tenim uns límits”. “Pot anar bé per a l’home, no per a l’abella”, complementa el Carles, qui afegeix que una de les mesures per no veure’s afectats és avançar ‘timings’ en els processos.
Com s’ha dit, Andorra està tancant temporada de mel i queda la de bruguerola, “una planta que ara està en flor però que necessita que plogui una mica”. Encara més, floreix a l’agost i requereix una bona humitat atmosfèrica, “i és molt important pel desenvolupament dels ruscs perquè té molt mineral”, reconeix Garaud.