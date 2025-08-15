Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una explotació apícola. | Arxiu
Pol Forcada Quevedo
Preservació del medi ambient

Les constants onades de calor disminueixen els ruscs d’abelles i, conseqüentment, la producció de mel

Si bé la temporada no està sent dolenta, la reducció del nombre d'apòcrits pot comportar que la producció es vegi reduïda fins a un 30%

Les temperatures són cada vegada més elevades i van acompanyades d’episodis de calor dels quals ni el Principat es lliura. I aquests, preocupen al sector apícola. En primera instància, per les condicions amb les quals han de treballar sota un sol abrasador, i després perquè afecta els ruscs d’abelles i la seva producció de mel. De fet, és com un peix menjant-se la cua. “Va tot lligat, si la reina veu que no entra mel [al buc] disminueix la posta d’ous”, explica el propietari i apicultor d’Autèntics Abelles, Mathieu Garaud.

Si bé la temporada no està sent dolenta, tot i que la valoració final es podrà fer a inicis de setembre una vegada finalitzi, Garaud preveu que la disminució del nombre d’apòcrits comportarà que la producció es vegi reduïda entre un 20 i un 30%. També assenyala que al llarg dels darrers 10 anys les temporades comencen més aviat, per la qual cosa la primavera és més humida “i va bé”, i l’estiu “és més sec”. Tot plegat, apunts que el Carles [nom fictici], productor a molt petita escala, també comenta: “Les onades de calor no són dolentes si hi ha hagut humitat abans, ja que, sinó, cremen les plantes”. D’aquí que l’abella no tingui tant de pol·len a treballar i que la reina pongui menys.

El propietari i apicultor d’Autèntics Abelles, Mathieu Garaud, en una entrevista. | Arxiu

Ell mateix assenyala que amb l’actual meteorologia ha vist apicultors a Espanya, on la primavera “ha estat bona” juntament amb França, als qui se’ls han cremat desenes de ruscs, una afectació que ara per ara no succeeix al país, tot i que no tanca la porta a què pugui arribar. I és que, cal recordar, la mel és inflamable pel seu baix contingut en aigua. Per això, i demanat per implementar noves estratègies o tecnologies al sector, el propietari i apicultor d’Autèntics Abelles considera que dins el món natural “tenim uns límits”. “Pot anar bé per a l’home, no per a l’abella”, complementa el Carles, qui afegeix que una de les mesures per no veure’s afectats és avançar ‘timings’ en els processos.

Com s’ha dit, Andorra està tancant temporada de mel i queda la de bruguerola, “una planta que ara està en flor però que necessita que plogui una mica”. Encara més, floreix a l’agost i requereix una bona humitat atmosfèrica, “i és molt important pel desenvolupament dels ruscs perquè té molt mineral”, reconeix Garaud.

