Solidaritat sota la pluja

Les condicions meteorològiques no aturen la solidaritat en l’onzena marxa de l’Associació Marc G.G.

Uns 200 participants han caminat pels carrers d’Escaldes i Andorra la Vella en una jornada de suport al dol, amb la presència de les autoritats

La pluja no ha espantat a la solidaritat. I és que, malgrat el diluvi d’aquest diumenge, l’onzena edició de la marxa popular organitzada per l’Associació Marc G.G. d’ajuda mútua per la pèrdua d’un ésser estimat s’ha dut a terme amb paraigües, però amb èxit. “La veritat és que portem molts mesos organitzant, mirant la data que vam poder agafar al final per fer la marxa, i ens hem trobat que està diluviant” ha lamentat la presidenta de l’associació, Rosa Galobardes, mentre celebrava que, dels 500 inscrits, uns 200 participants s’han atrevit a sortir a caminar sota la pluja. “Per sort, tenim un pla alternatiu: tots estarem a l’interior del Prat del Roure. Hem convidat a la gent que vulgui caminar a fer-ho sota la pluja, mentre que els que prefereixin quedar-se a l’interior poden esperar allà, on després ens reunirem per participar en el sorteig de regals” ha comentat instants abans del tret de sortida.

La sortida l’han donat el cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili. A més, l’activitat ha comptat amb la presència d’altres autoritats com els consellers generals, Pere Baró, Cerni Escalé, i Susanna Vela, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i altres representants de les diferents corporacions. “És cert que no tothom ha pogut participar, però des del Govern considerem essencial donar suport i acompanyament a l’associació Marc G.G., no només avui, sinó durant tot l’any”, ha comentat el cap de Govern al final del recorregut de la marxa. També ha destacat que l’executiu està treballant per millorar els protocols d’atenció en casos de pèrdua, especialment en situacions d’emergència. “Durant la passada legislatura ja es va fer un pas important amb l’aprovació d’un protocol que estableix un acompanyament per part de les autoritats, els cossos especials i els serveis socials en casos de pèrdua d’un familiar o d’una persona estimada. Tot i això, encara cal una millor coordinació entre els diferents agents implicats per garantir una atenció realment eficaç” ha afegit.

La marxa, que portava com a lema ‘Correm per ells’, era apte per a tothom i tenia uns 3,5 quilòmetres de llargada, ha resseguit diversos carrers d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany amb l’objectiu de ser un punt de trobada i una jornada per recordar aquells que ja no hi són. Tal com ha explicat Galobardes, el benefici de la venda de dorsals i samarretes -que tenia un cost simbòlic de deu euros- per cobrir despeses bàsiques- servirà per continuar la tasca social que fa l’associació. Actualment, el col·lectiu acompanya 28 persones que es troben en procés de dol i que participen mensualment en grups de suport, conferències i tallers.

Per tancar la jornada, s’ha fet una rifa amb regals cedits per diversos patrocinadors, com ara Grandvalira, Naturland, l’Hotel Nòrdic o Caldea.