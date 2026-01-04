Les cavalcades dels Reis Mags d’Orient comportaran afectacions de mobilitat arreu del territori aquest dilluns

La visita de Ses Majestats els Reis d’Orient aquest dilluns 5 de gener comportarà diverses afectacions a la mobilitat i al transport públic amb motiu de les cavalcades previstes durant la tarda i el vespre. A Canillo, la cavalcada tindrà lloc de 18.00 a 19.00 hores, amb un recorregut que s’iniciarà a la rotonda nord, continuarà per l’avinguda Sant Joan de Caselles, la CG-2 i finalitzarà a l’espai ‘Canillo Brilla’. Pel que fa a la circulació, es tallarà el sentit nord, mentre que el sentit de baixada es mantindrà amb circulació lenta. A més, es línies L3 i L4 no prestaran servei de 17.30 a 18.45 hores.
A Encamp, la cavalcada se celebrarà de 18.00 a 19.00 hores, amb inici a la plaça dels Arínsols i recorregut per l’avinguda Joan Martí, el Museu de l’Automòbil, el carrer de la Molina i el parc de l’Ossa. En transport públic, la línia L4 quedarà sense servei de 17.30 a 18.45 hores, mentre que de 18.00 a 19.00 hores la L2 no circularà per l’avinguda Joan Martí i es desviarà per l’exterior, per la CG-2.
A Ordino, la cavalcada es desenvoluparà de 18.30 a 20.00 hores. La primera sortida serà de 18.30 a 19.00 hores, des de la rotonda d’entrada fins a l’ACCO passant per la CG-3 i el carrer Major. La segona sortida està prevista a les 20.00 hores, amb recorregut entre l’ACCO i el Comú d’Ordino. Quant al transport públic, la línia L6 no funcionarà de 17.00 a 18.00 hores i, durant el pas de la cavalcada, no es donarà servei a la parada de l’Auditori.
A La Massana, la cavalcada tindrà lloc de 17.30 a 18.15 hores. El recorregut s’iniciarà a la Serradora, continuarà per l’avinguda del Ravell i l’avinguda de Sant Antoni fins a la rotonda Marco Polo, i retornarà pel mateix trajecte fins a la plaça de les Fontetes. Pel que fa al transport públic, les línies L5, L6 i L7 quedaran sense servei de 17.00 a 18.00 hores, i també s’anul·larà la parada 425 Oratori de Sant Anton.
A Andorra la Vella, la cavalcada es preveu entre les 18.30 i 21.00 hores aproximadament, amb recorregut per la plaça Guillemó, l’avinguda Meritxell, l’avinguda Carlemany, l’avinguda de les Escoles, el carrer Prat Gran i el carrer del Parnal. En transport públic, de 14.00 a 18.30 hores la línia L1 no circularà per l’avinguda Meritxell i seguirà un itinerari alternatiu per Prat de la Creu. De 18.30 a 20.30 hores, la L2 no circularà per l’interior d’Andorra la Vella ni d’Escaldes-Engordany i es desviarà per la carretera de l’Obac, mentre que la L1 finalitzarà el trajecte a l’Estació Nacional. La L3 mantindrà l’itinerari habitual.
A més, de 17.00 a 18.00 hores les línies L4, L5, L6 i L7 quedaran sense servei, i de 17.30 a 18.45 hores també s’aturaran les L3 i L4. Durant el pas de la caravana pel carrer de la Unió, aproximadament fins a les 20.00 hores, els autobusos no circularan per l’interior d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Les parades La Unió i Dama de Gel II quedaran anul·lades.
A Sant Julià de Lòria, l’arribada de Ses Majestats està prevista a les 18.00 hores. El recorregut s’iniciarà amb l’arribada des de l’Orient per la carretera General 1, continuarà per la plaça Francesc Cairat, l’avinguda Verge de Canòlich, el carrer Bra. Riera, l’avinguda Rocafort, de nou l’avinguda Verge de Canòlich i finalitzarà a la plaça de la Germandat.
Finalment, a Escaldes-Engordany la cavalcada es desenvoluparà conjuntament amb la d’Andorra la Vella, entre les 18.30 i 21.00 hores aproximadament, amb afectacions al transport públic compartides, especialment pel que fa a la suspensió de la circulació interior durant el pas de la caravana i als desviaments de diverses línies.