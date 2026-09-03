Les baixes encara vigents per trastorns mentals arriben fins a les 665 el primer trimestre, un 5% més que un any enrere

Les baixes vigents vinculades a patologies mentals han arribat a les 665 durant el primer trimestre d’aquest 2026, segons les dades recollides a la memòria d’enguany de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Així, la xifra representa un increment del 5% respecte del mateix període de l’any passat, moment en què se’n van arribar a comptabilitzar 631, alhora que també manté la tendència registrada durant els darrers anys. En paral·lel, i només entre el gener i el març, s’han generat 260 noves baixes relacionades amb aquests trastorns, quatre més que les 256 d’ara fa un any.
Unes xifres, doncs, que estan directament relacionades amb el nombre de dies d’incapacitat temporal registrat. I és que, durant els tres primers mesos de l’any, els trastorns mentals han acumulat fins a 35.980 dies de baixa, un 11% més que els 32.346 del primer trimestre del 2025, amb una durada mitjana dels processos vigents que s’enfila fins als 54,1 dies. Aquesta xifra, l’any passat, ja va assolir un pic de 51,3 dies de mitjana, generant-se així enguany tres dies més.
En el primer trimestre del 2023 es van registrar al país 487 baixes per patologies mentals, una xifra que va anar augmentant en els següents cursos, fins a les 665 d’enguany
Pel que fa a la comparació interanual, més enllà de l’any 2025, s’observa que en el primer trimestre del 2023 es van registrar al país 487 baixes per patologies mentals, una xifra que va anar augmentant en els següents cursos: 557 durant el 2024 i els 631 ja esmentats del passat any, fins a arribar als 665 actuals. Així, entre el primer trimestre del 2023 i el del 2026 el nombre de baixes vigents al Principat ha crescut en 178, la qual cosa suposa un percentatge superior al 36% (36,6%).
Altrament, i respecte als dies acumulats, van representar 24.890 durant el primer trimestre del 2023, mentre que un any després la xifra es va situar en 29.028 i el 2025 va arribar als 32.346. D’aquesta manera, i tenint en compte els 35.980 registrats enguany, l’increment en aquest cas és del 44,6%, havent-hi fins a 11.090 dies més. A més, la CASS en va comptabilitzar 216 noves baixes durant els tres primers mesos del 2023 i 238 el 2024, mentre que el 2025 es van elevar fins als 256 i enguany, fins al 260. Així, l’augment ha estat del 20,4% i 44 nous casos.
Les 665 baixes per trastorns mentals se situen per darrere de les del sistema locomotor, amb 1.350, i de les lesions i altres conseqüències de causes externes, amb 805
Cal destacar que, a més, els trastorns mentals es mantenen entre les patologies amb un nombre més elevat de baixes vigents. Amb les 665 registrades durant el primer trimestre, se situen per darrere del sistema locomotor, amb 1.350, i de les lesions i altres conseqüències de causes externes, amb 805. A més, en el conjunt de les patologies, la parapública va registrar durant aquest primer trimestre 5.082 baixes vigents per risc de malaltia i 2.845 de noves, les quals van acumular 217.055 dies d’incapacitat. La durada mitjana es va situar en 42,7 dies.
Finalment, i en termes de despesa econòmica, les prestacions per incapacitat temporal van suposar per a la CASS 52,3 milions d’euros durant l’any passat, dins d’una despesa global de la branca general que es va moure entorn els 237,8 milions. Val a dir, però, que les dades publicades no permeten determinar quina part d’aquest import correspon específicament als processos relacionats amb trastorns mentals, així com tampoc ha sigut possible conèixer el desglossament sobre el nombre de persones diferents que hi ha darrere de les 665 baixes vigents.