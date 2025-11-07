Els taxistes es reuniran aquest dilluns amb Forné i no tanquen la porta a una vaga si la trobada no és del tot fructífera

L’arribada d’Uber al país el mes vinent ha posat cap per avall el sector. Tant, que les dues associacions de taxistes ja s’han posat en marxa, i de forma conjunta, per trobar-hi una solució. “Estan jugant amb el pa de 70 famílies”, ha esmentat el president de l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), Víctor Ambor, explicant que dilluns vinent, tant ells com l’Associació de Taxis Interurbans (ATI), es reuniran amb el secretari d’Estat de Transports, Transició Energètica i Mobilitat, David Forné.
En aquesta, segons ha indicat Ambor, es parlarà envers l’estat del nou reglament del taxi que s’està treballant, alhora que els dos col·lectius demanaran legislar l’aterratge de l’empresa de transport amb conductor. De fet, Uber podria implantar-se al Principat amb dos cotxes i tres conductors –el mínim que es demana, sense haver-hi cap topall–, tot i que, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la intenció seria fer-ho amb una flota de 30 vehicles. “Ja estem ofegats amb els autobusos subvencionats i tota la resta… sortim cada dia amb 200 euros en negatiu”, ha lamentat el president de l’ATA, assenyalant que l’arribada de l’empresa estatunidenca “és la nostra ruïna”.
Així mateix, no ha tancat la porta a una possible vaga en cas que la trobada de la pròxima setmana no sigui fructífera. “Farem el que ens aconselli el nostre advocat, però esperem trobar una entesa amb el Govern”, ha citat. Ara bé, alguns taxistes del país no ho tenen del tot clar en tirar endavant l’aturada d’activitat per temor que no se’ls renovi la llicència. “Cal recordar que no són nostres, són de l’Executiu i nosaltres les explotem, d’aquí el temor”, ha comentat el Josep Lluís, asserint que tot plegat “ha sigut com una puntada de peu”.
Un company del gremi, el Jordi [nom fictici], ha manifestat que una de les demandes que han de fer al Govern és “no posar tantes facilitats a l’Uber, i que en donessin més al taxi”. Per exemple, a l’hora de contractar conductors o de fer exàmens, ha mencionat. D’altra banda, ha reconegut que, si per ell fos, “bloquejaria les carreteres, de nord a sud”.
En darrer lloc, Ambor ha lamentat que des de l’Executiu sempre se’ls havia negat l’arribada d’Uber, subratllant que al sector li va arribar a l’estiu la possible implantació, però que van demanar al Govern i aquest els va negar, com també ho va fer fa dues setmanes, quan van tornar a tenir la mosca darrere l’orella. “Van ser dues negatives, i ara resulta que aquesta setmana s’ha anunciat”, ha indicat, apuntant que, havent parlat novament amb Forné, “ens va dir que no en va saber res fins a la setmana passada, quan van arribar els papers”.