Leo Messi obre un ‘family office’ a Andorra per gestionar el seu patrimoni

Segons la informació publicada en La Vanguardia aquest dissabte, el jugador de futbol professional Leo Messi hauria obert un family office a Andorra, a través del qual gestionaria els diversos negocis que té al país – un hotel i un restaurant de luxe, a més d’interessos al sector bancari -. Més detalladament, Messi hauria llogat una oficina d’uns 400 metres quadrats al Centre de Negocis Andbank, a Escaldes-Engordany, on ja comptaria amb dos empleats.

Tanmateix, des del citat mitjà espanyol no avança quines podrien ser les pròximes passes de l’exjugador blaugrana, el qual “s’ha mostrat molt confortable en el seu actual destí – els Estats Units -, alhora que ha assenyalat el seu vincle irrompible amb Barcelona i el club en el qual va jugar vint anys”.

Aquesta no seria l’única family office amb la qual compta Messi, ja que és posseïdor d’una altra als Estats Units, amb quatre empleats i on ha fet diverses inversions en l’àmbit esportiu, moda, mitjans de comunicació, entreteniment i tecnologia. Cal destacar que aquesta eina és especialment adequada per a la gestió de grans patrimonis familiars, tot i que la creació d’una no implica que el propietari hagi de residir en el lloc específic. Per tant, res fa pensar que, a partir d’ara, el futbolista hagi de traslladar la seva residència al Principat.