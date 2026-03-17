L’envelliment de la població i la persistència de desigualtats de gènere marquen la radiografia social del 2024

El Departament d’Estadística ha publicat la situació de la població d’Andorra des de la perspectiva de gènere del 2024, un informe que evidencia un augment de residents d’altres nacionalitats en un context marcat també per l’envelliment de la població i la persistència de desigualtats de gènere en àmbits com el treball, la formació i els càrrecs de poder. Pel que fa a la població resident, mostra com el 2024 hi va haver un augment destacat de persones d’altres nacionalitats, amb un creixement del 12,5% en homes i del 8,3% en dones respecte a l’any anterior, mentre que el nombre d’immigrants es va reduir de manera significativa, amb una caiguda del 19,4% en homes i del 30,2% en dones.
D’altra banda, si s’observava per dades demogràfiques, destaca l’increment de la població en la franja d’edat de 65 anys o més, en què els homes van augmentar un 4,7% i les dones un 4,4% en relació amb el 2023. També sobresurt l’evolució de la taxa de fecunditat. La corresponent a les mares d’entre 15 i 19 anys va disminuir un 37,5%, mentre que la de les mares d’entre 20 i 24 anys va registrar un augment del 5,6%. Tot i això, en comparació amb fa cinc anys, aquest indicador mostra una reducció del 15,9%, segons Estadística.
Dins del bloc de treball, i centrant l’atenció en l’indicador de persones assalariades per sector d’activitat, es van analitzar tres sectors que presenten una marcada diferència d’ocupació per gènere, la qual no es va reduir durant el període 2020-2024. En el sector de la construcció es va registrar una notable concentració masculina. En el quinquenni analitzat, aquest sector presentava una mitjana anual de 3.916 persones assalariades, de les quals aproximadament nou de cada 10 eren homes. Pel que fa a l’evolució, el sector va experimentar un creixement mitjà anual de 211 persones durant els darrers cinc anys, amb un increment mitjà de 177 homes i 34 dones per any. En termes absoluts, el nombre total de persones assalariades va augmentar en 912 treballadors, dels quals 764 eren homes i 149 dones, mantenint-se així la diferència de gènere en aquest sector econòmic.
Pel que fa al personal domèstic, àmbit en què la principal activitat és la neteja i el manteniment de la llar, va predominar àmpliament la presència femenina. Al llarg de tot l’històric analitzat, el sector va registrar una mitjana anual de 1.041 persones assalariades, entre les quals els homes no arriben ni a representar un de cada 10 treballadors, malgrat que la seva presència mostra una lleugera tendència a l’alça. Pel que fa a l’evolució del sector, aquest va experimentar un lleu decreixement durant el període 2020-2024, amb una pèrdua mitjana de 21 persones assalariades per any. D’aquestes, 22 corresponien a dones que van abandonar el sector, mentre que un home s’hi va incorporar.
Pel que fa als Òrgans de decisió i poder, i més concretament als cossos especials, les dades evidencien una presència clarament majoritària d’homes tant al Cos de Policia com els agents penitenciaris i els Bombers. Durant el període 2020-2024, el cos d’ordre va comptar amb una mitjana de 250 homes i 69 dones, fet que representava una ràtio de 3,63 homes per a cada dona. En el cas del Centre Penitenciari, la mitjana va ser de 57 homes i 12 dones, amb una ràtio de 4,86 homes per a cada dona. Finalment, al Cos dels Bombers, la diferència és encara més acusada, ja que la mitjana d’homes era de 125 davant de 12 dones, la qual cosa suposava una ràtio de 10,78 homes per a cada dona, la més elevada de tots els cossos especials.
En les activitats sanitàries, veterinàries i serveis socials, àmbit en què la principal funció és l’atenció i la cura de les persones, hi predomina clarament la presència femenina. Durant el període analitzat, el sector va comptar amb una mitjana anual de 2.448 persones assalariades, de les quals aproximadament vuit de cada 10 eren dones. Tot i aquesta majoria femenina, entre els anys 2021 i 2024 s’observa un lleu increment en la proporció d’homes, que arriba al 22,5% del total el 2024. En aquest període, el sector va registrar un augment mitjà de 98 persones assalariades, dels quals 30 eren homes i 68 dones. Pel que fa al creixement anual, aquest se situa en 116 persones respecte al 2023, amb una distribució del 61,7% de dones (71 treballadores) i el 38,3% d’homes (44 treballadors).