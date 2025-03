L’ús de tauletes digitals a les aules genera preocupació per l’excés de distraccions entre els alumnes

Una enquesta sobre l’ús de dispositius digitals a les aules, impulsada pel Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica del Govern d’Andorra i l’àrea de Sociologia d’Andorra Recerca + Innovació, conclou que cal moderar-ne la utilització en l’àmbit educatiu. L’estudi, realitzat entre docents i alumnes del darrer curs de primera ensenyança i els dos cursos de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà, recull que tant professors com estudiants consideren que les tauletes digitals poden ser una font de distracció a les aules.

El director d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, ha afirmat que aquesta reducció no representa un retrocés, sinó una aplicació més racional de la digitalització en l’ensenyament. “No és un pas enrere, és un pas endavant”, ha declarat, afegint que “els objectius d’eliminar els llibres de text i fomentar el treball per projectes es mantenen, però cal moderar l’ús de les tauletes”.

L’enquesta ha comptat amb la participació de 161 docents, un 63,4% del total, i 720 alumnes, un 69,7%. Els resultats indiquen que més del 69% del professorat considera que la tecnologia pot arribar a distreure i que, actualment, aporta més inconvenients que beneficis. Entre els alumnes, més del 50% reconeixen que sovint accedeixen a aplicacions no pedagògiques durant les classes. “És un dispositiu personal que els alumnes s’emporten a casa i, tot i estar connectat a una xarxa supervisada pel centre educatiu i el Govern, és molt difícil limitar l’accés a certes aplicacions“, ha assenyalat Campuzano.

Segons l’estudi, l’ús de recursos digitals a classe no supera el 50% del temps lectiu, tant en primera com en segona ensenyança. El coordinador de l’àrea d’Andorra Recerca + Innovació, Joan Micó, ha subratllat que un dels reptes principals és la distracció, especialment entre l’alumnat de més edat. Segons l’enquesta, un 42,3% dels enquestats admeten que es distreuen amb continguts aliens a la tasca educativa. També s’ha constatat que l’ús de pantalles augmenta amb l’edat, i que més del 72% dels alumnes afirmen que abusen dels dispositius electrònics fora de l’horari lectiu, afectant altres activitats com el descans.

Campuzano ha defensat la necessitat d’educar els alumnes en un ús responsable de la tecnologia. “Cal educar els alumnes per a una societat digital”, ha afirmat, destacant que “l’escola no pot ignorar la realitat tecnològica actual, sinó que ha d’acompanyar infants i joves –un dels col·lectius més vulnerables en l’entorn digital– en l’ús responsable de la tecnologia, promovent-ne una utilització racional i conscienciant sobre els riscos que comporta un mal ús“. En aquest context, el Govern crearà el Centre de Benestar Digital, un organisme destinat a orientar la ciutadania en el procés de digitalització i en la incorporació de la tecnologia a la vida quotidiana.

L’estudi també recull dades de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), segons les quals els alumnes andorrans fan servir dispositius electrònics durant una mitjana de 3,5 hores diàries, només per sota de Dinamarca, amb 3,8 hores, i per sobre de Suècia, amb 3 hores. “Cal mencionar que a Andorra estem parlant d’una escola i no de tot un país”, ha puntualitzat Micó.