L’encariment del preu dels carburants impulsa la inflació fins al 4,9% al maig, una dècima més que a l’abril

La inflació continua a l’alça. L’Índex de Preus de Consum (IPC) es va situar al 4,9% al maig, una dècima per sobre del registre de l’abril (4,8%), principalment per l’encariment dels carburants i lubricants, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística.
El grup dels transports és el que més ha contribuït a l’increment de la inflació, amb una taxa anual del 12,4%, sis dècimes superior a la del mes anterior. L’augment dels preus dels carburants explica bona part d’aquesta evolució. També hi han contribuït els preus del vestit i el calçat, que han elevat la seva variació anual fins a l’1,5%.
En sentit contrari, l’alimentació ha ajudat a contenir parcialment la pujada de l’IPC. Els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques han moderat el seu creixement fins al 3%, gràcies sobretot a l’abaratiment de productes com els llegums i les verdures.
Pel que fa a la inflació subjacent —que exclou els productes energètics i els aliments frescos—, aquesta també va augmentar i es va situar al 3,3%, dues dècimes per sobre del nivell registrat a l’abril.
Malgrat que la variació mensual de l’IPC es va mantenir estable al maig (0%), els preus relacionats amb l’habitatge i la restauració van continuar augmentant. En el cas de l’habitatge, l’increment s’explica principalment per la pujada dels lloguers efectivament pagats pels arrendataris. La comparació amb els països veïns mostra una inflació significativament superior a Andorra. A Espanya, l’IPC es va mantenir estable al 3,2%, mentre que a França es va situar al 2,4%.