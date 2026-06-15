Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'augment dels preus dels carburants explica bona part d'aquesta evolució. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Estadística

L’encariment del preu dels carburants impulsa la inflació fins al 4,9% al maig, una dècima més que a l’abril

La comparació amb els països veïns mostra una inflació superior, ja que a Espanya, l'IPC es va mantenir al 3,2%, mentre que a França es va situar al 2,4%

La inflació continua a l’alça. L’Índex de Preus de Consum (IPC) es va situar al 4,9% al maig, una dècima per sobre del registre de l’abril (4,8%), principalment per l’encariment dels carburants i lubricants, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística.

El grup dels transports és el que més ha contribuït a l’increment de la inflació, amb una taxa anual del 12,4%, sis dècimes superior a la del mes anterior. L’augment dels preus dels carburants explica bona part d’aquesta evolució. També hi han contribuït els preus del vestit i el calçat, que han elevat la seva variació anual fins a l’1,5%.

En sentit contrari, l’alimentació ha ajudat a contenir parcialment la pujada de l’IPC. Els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques han moderat el seu creixement fins al 3%, gràcies sobretot a l’abaratiment de productes com els llegums i les verdures.

Pel que fa a la inflació subjacent —que exclou els productes energètics i els aliments frescos—, aquesta també va augmentar i es va situar al 3,3%, dues dècimes per sobre del nivell registrat a l’abril.

Malgrat que la variació mensual de l’IPC es va mantenir estable al maig (0%), els preus relacionats amb l’habitatge i la restauració van continuar augmentant. En el cas de l’habitatge, l’increment s’explica principalment per la pujada dels lloguers efectivament pagats pels arrendataris. La comparació amb els països veïns mostra una inflació significativament superior a Andorra. A Espanya, l’IPC es va mantenir estable al 3,2%, mentre que a França es va situar al 2,4%.

Comparteix
Notícies relacionades
Sant Julià aposta per Los Manolos, Mishima i La Fúmiga en una Festa Major pensada per a totes les generacions
Ocupació i Treball estrena unes dependències més «modernes» i centrades en l’atenció personalitzada
Escaldes-Engordany lidera l’increment de població registrat al maig després de sumar 404 residents al seu cens

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Baixen fins a 244 les persones que busquen feina mentre les ofertes laborals al país pugen fins a les 1.826
  • Societat, Successos
Mor a l’hospital de la Seu el motorista ferit crític en la col·lisió entre una moto i un turisme a la carretera N-145
  • Societat
Detingut un conductor amb una taxa d’alcoholèmia de 3,18 g/L, més de cinc vegades per sobre del límit legal
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Sant Julià aposta per Los Manolos, Mishima i La Fúmiga en una Festa Major pensada per a totes les generacions
  • Parròquies, Societat
La ciutadania rep la nova plaça del Poble amb valoracions positives però també amb reclamacions de millora
  • Parròquies, Societat
La 48a edició de la Festa de la Parròquia reparteix 1.650 racions d’arròs en una jornada marcada per la participació
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu