L’avís groc per altes temperatures es manté fins diumenge amb màximes de fins a 36 graus a Andorra la Vella

L’avís groc per temperatures elevades que el servei meteorològic va emetre a principis de setmana es manté actiu, com a mínim, fins diumenge. Segons les previsions, divendres serà la jornada més calorosa, amb una màxima de 36 graus i una mínima de 18 a Andorra la Vella. Al Pas de la Casa, les temperatures oscil·laran entre els 13 i els 19 graus.
Dissabte, la calor es mantindrà amb una màxima prevista de 35 graus i una mínima de 17 a la capital. Diumenge, la previsió és de 34 graus de màxima i 18 de mínima.
Tot i l’elevada temperatura, s’espera que la possibilitat de ruixats de tarda durant els pròxims dies contribueixi a alleugerir lleugerament l’ambient.