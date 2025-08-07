Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'avís groc emès pel servei meteorològic. | Servei meteorològic
Setmana marcada per la calor

L’avís groc per altes temperatures es manté fins diumenge amb màximes de fins a 36 graus a Andorra la Vella

Divendres serà el dia més càlid, tot i que es preveuen ruixats de tarda que podrien suavitzar lleugerament l’ambient

L’avís groc per temperatures elevades que el servei meteorològic va emetre a principis de setmana es manté actiu, com a mínim, fins diumenge. Segons les previsions, divendres serà la jornada més calorosa, amb una màxima de 36 graus i una mínima de 18 a Andorra la Vella. Al Pas de la Casa, les temperatures oscil·laran entre els 13 i els 19 graus.

Dissabte, la calor es mantindrà amb una màxima prevista de 35 graus i una mínima de 17 a la capital. Diumenge, la previsió és de 34 graus de màxima i 18 de mínima.

Tot i l’elevada temperatura, s’espera que la possibilitat de ruixats de tarda durant els pròxims dies contribueixi a alleugerir lleugerament l’ambient.

