L’aventura d’un “niu” a Encamp: dos joves catalans converteixen l’antic Hotel Arbre de Neu en un projecte de vida

A vegades, les grans decisions neixen d’una conversa qualsevol. En el cas del Lluís (32, Ametlla del Mar) i la Paula (25, Reus), la idea de crear l’Hotel Niu va començar un dia qualsevol, durant un dinar amb una amiga que treballa en una immobiliària d’Encamp. “Mig de broma li vam demanar si ens podia trobar un pis a Andorra. Ens agradava el país i ens rondava pel cap venir-hi a viure”, recorden. El que havia de ser una cerca d’habitatge va acabar convertint-se en una oportunitat inesperada: l’antic Hotel Arbre de Neu, un establiment tancat feia anys i situat a pocs metres del Funicamp. “Quan ens ho va dir, la broma es va convertir en oportunitat… i finalment, en realitat”.
L’edifici els va captivar de seguida. “Ens vam enamorar de la zona i del potencial d’Encamp: un lloc tranquil, ben situat i amb molt d’encant”, expliquen. Tot i que l’immoble mantenia una bona estructura, calia una reforma a fons per adaptar-lo a la normativa actual i donar-li una nova identitat. “Hi havia mobles antics, detalls desfasats i fins i tot llits muntats amb palets. Sabíem que caldria començar gairebé de zero”, reconeixen.
Després de mesos d’obres, el projecte entra ara en la seva recta final. “Cada dia és més emocionant veure com tot pren forma i com l’Hotel Niu agafa la identitat que imaginàvem des del principi”, expliquen. No ha estat fàcil, però: “El repte més gran va ser asseure’s davant del llibre en blanc i començar a escriure. Tot era nou: la gestió d’un hotel, la part tècnica, la burocràcia… Ens vam armar de valor i ho vam tirar endavant amb molta il·lusió”. El futur establiment comptarà amb 19 habitacions, una sauna i un bar-cafeteria, i més endavant un petit restaurant per completar l’experiència dels hostes. A més, el disseny interior aposta per un estil càlid i modern, amb fusta natural i tons foscos, buscant un ambient íntim i elegant.
Per poder obrir l’hotel, la parella ha hagut de completar un llarg procés administratiu: “Hem hagut d’obrir una empresa a Andorra, complir tota la normativa elèctrica vigent i disposar del butlletí, revisar i mantenir l’ascensor segons la normativa, actualitzar la instal·lació de la cuba de gasoil i la calefacció central, presentar tota la documentació i permisos, els plànols de l’hotel utilitzat i, finalment, obtenir l’autorització per obrir el comerç”, detallen, tot afegint que “és molta feina, però cada pas ens apropa més al nostre objectiu”.
“El repte més gran va ser asseure’s davant del llibre en blanc i començar a escriure. Tot era nou: la gestió d’un hotel, la part tècnica, la burocràcia… Ens vam armar de valor i ho vam tirar endavant amb molta il·lusió” – Lluís i Paula
Cal destacar, a més, que el nom tampoc és casual: “Volíem un nom curt, fàcil de recordar i que transmetés calidesa. Niu ens va semblar perfecte: simbolitza refugi, calma, un lloc on descansar i sentir-se com a casa”, expliquen. Per a ells, el projecte és literalment això —un niu—, perquè també s’hi han instal·lat a viure. “La nostra filosofia és la senzillesa i la proximitat. Volem oferir un espai humà i proper, amb un tracte càlid”, resumeixen. Més que un hotel, volen que sigui “una experiència feta a mà, amb encant i personalitat”.
L’aventura d’emprendre a Andorra
Iniciar un projecte d’aquestes dimensions, però, no ha estat fàcil. “Els inicis són intensos: tràmits, permisos, terminis que s’allarguen… però també hem trobat gent molt predisposada a ajudar, tant a nivell institucional com local”, expliquen, tot destacant que l’Hotel Niu és un projecte 100% familiar, sense inversors externs: “Ho hem fet pas a pas, amb recursos propis i molta dedicació. Això fa que cada avenç tingui més valor”.
Tot i admetre que el cost de vida i la pressió immobiliària poden dificultar emprendre, el Lluís i la Paula creuen que Andorra té espai per a projectes petits i sostenibles. “El país té un públic fidel i una dimensió humana que permet fer les coses amb sentit. Si tens una proposta clara i treballes amb coherència, hi ha oportunitats reals”. En aquest sentit, el seu missatge és clar: “No cal tenir-ho tot clar per començar; el més important és fer el primer pas. Nosaltres vam començar gairebé com una broma, i avui estem a punt d’obrir un projecte que ens omple d’il·lusió”.
“El país té un públic fidel i una dimensió humana que permet fer les coses amb sentit. Si tens una proposta clara i treballes amb coherència, hi ha oportunitats reals” – Lluís i Paula
Una de les particularitats del projecte és que el Lluís i la Paula han compartit tot el procés a TikTok, a través del compte @AndorraProject – En Obras, convertint la reforma en un diari audiovisual obert. “Volíem mostrar el procés tal com és, amb reptes i moments reals, perquè la gent veiés tot el que hi ha darrere i se senti part del projecte.” La resposta, asseguren, ha estat “molt millor del que esperàvem”. “Hem rebut molt de suport, missatges de gent que vol col·laborar, reservar o fins i tot treballar amb nosaltres. És molt gratificant veure com la gent segueix cada pas”, afegeixen.
A més de promocionar el futur hotel, per a ells també és una manera de documentar el camí recorregut: “Ens agrada pensar que d’aquí a uns anys podrem mirar enrere i recordar com tot va començar”. Així, per als dos emprenedors, les xarxes socials són també una eina per donar una nova imatge d’Andorra: “Poden mostrar el país des d’una perspectiva més propera i moderna, i ajudar a revitalitzar el turisme local”.
“Després de tants mesos de feina, veure l’hotel acabat i ple de vida serà una alegria immensa. Volem que tothom que vingui se senti part del nostre projecte” – Lluís i Paula
Així, si tot va segons el previst, l’Hotel Niu obrirà a principis de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima, just a temps per a la temporada d’hivern. “Ara acabem de definir els últims detalls d’interiorisme i decoració i gestionem els permisos finals”, expliquen. En aquest sentit, s’imaginen la inauguració com “un moment molt especial, ple d’il·lusió”. “Després de tants mesos de feina, veure l’hotel acabat i ple de vida serà una alegria immensa. Volem que tothom que vingui se senti part del nostre projecte”. I és que quan se’ls pregunta què voldrien que sentís el primer client en travessar la porta, no dubten: “Proximitat i naturalitat. Que qui ens visiti se senti ben acollit, còmode i amb ganes de tornar”.