  • Xarxa d'estacions meteorològiques. | Servei Meteorològic
L’augment de temperatures redueix la neu a gran part del país, però Protecció Civil manté el perill d’allaus al nord

Aquesta configuració comporta un període de temps estable, amb domini del sol i la presència d’inversions tèrmiques, especialment a les valls

El Servei Meteorològic d’Andorra ha informat aquest diumenge la situació atmosfèrica amb l’entrada de les altes pressions de l’Atlàntic ha provocat l’augment de les temperatures. Aquesta configuració comporta un període de temps estable, amb domini del sol i la presència d’inversions tèrmiques, especialment a les valls. Tot i això, les temperatures aniran augmentant de manera progressiva al llarg del dia.

Aquest increment tèrmic ja està tenint un impacte clar sobre el mantell nival. A la major part del territori, el gruix de neu s’ha reduït de forma dràstica i, en molts punts, ha tornat pràcticament a zero, sobretot a cotes baixes i mitjanes.

A la major part del territori, el gruix de neu s’ha reduït de forma dràstica i, en molts punts, ha tornat pràcticament a zero

En contrast, al nord del país i a les zones d’alta muntanya, els importants gruixos de neu nova, modelats pel vent, han afavorit la formació de plaques de gel. A l’estació de Sorteny s’han acumulat fins a 126 centímetres de neu en només 48 hores. Aquesta situació manté el perill d’allaus en grau 4 (fort) al nord d’Andorra emès per Protecció Civil. El Servei Meteo adverteix que l’augment progressiu de les temperatures pot incrementar encara més la inestabilitat del mantell nival en aquestes zones, fet que obliga a extremar la prudència. Les autoritats recomanen evitar activitats fora de les àrees controlades, informar-se de l’estat de la neu i seguir en tot moment les indicacions dels serveis especialitzats abans de realitzar activitats de muntanya.

