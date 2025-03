L’Associació de Peruans es veu obligada a mediar en diversos casos recents d’abusos laborals al país

L’Associació de Peruans a Andorra ha hagut d’intervenir recentment en dos o tres casos de treballadors peruans que han patit situacions laborals injustes. Segons ha apuntalat a EL PERIÒDIC el president de l’associació, Lorenzo Castillo, els afectats van acudir a l’entitat per exposar les seves problemàtiques i demanar suport. “Tenim coneixement d’almenys dos o tres casos de treballadors peruans que recentment han patit abusos”, ha afirmat Castillo.

Davant d’aquestes situacions, l’associació va optar per abordar directament les empreses implicades abans de recórrer a les autoritats. “Els afectats han vingut a explicar-nos la situació i, en un principi, vam quedar que el procediment per aturar-los seria primer parlar amb l’empresa i, si la situació persistia, comunicaríem el cas a les autoritats andorranes“, ha explicat el president de l’entitat.

Castillo ha destacat que aquestes gestions han estat suficients per resoldre els conflictes sense necessitat de portar-los davant les autoritats. “La majoria dels casos que hem conegut recentment no han acabat denunciats a les autoritats del país. S’han quedat en el primer pas, que és parlar amb l’empresa perquè no torni a passar aquesta situació”, ha explicat. Tot i això, ha subratllat que aquestes situacions no eren tan greus com les detectades fa uns mesos. “Tampoc era una situació tan greu com la de fa uns mesos”, ha puntualitzat.

Antecedents recents d’abusos laborals

Els casos recents es produeixen en un context d’alerta sobre les condicions laborals d’alguns treballadors peruans a Andorra. En els darrers mesos s’han denunciat diversos casos d’abusos greus. Segons van publicar els mitjans del Principat, una empresa del sector de la construcció va portar treballadors peruans sota condicions precàries i sense respectar els drets laborals. Aquesta empresa ja havia estat sancionada prèviament per pràctiques similars.

El Departament de Treball va obrir expedients per investigar aquestes situacions i va incrementar les inspeccions laborals per evitar nous abusos. En alguns casos, els treballadors es van veure forçats a acceptar condicions irregulars per por de perdre la feina i el permís de residència.