Gran ambient a la Festa Major

L’arrossada popular reestrena amb èxit la nova Plaça del Poble en el darrer dia de Festa Major de la capital

Prop de 1.000 assistents omplen l’acte i exhaureixen els tiquets, provocant una cua considerable per tastar el plat d’arròs ofert

La capital ha viscut avui un dels moments més emblemàtics de la seva Festa Major amb la tradicional arrossada popular, que enguany s’ha celebrat per primera vegada a la recent reformada Plaça del Poble. L’acte ha reunit prop de 1.000 persones, que han esgotat tots els tiquets disponibles, fet el qual ha generat una cua lògica, però extensa per aconseguir el plat d’arrós. La cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada, ha aprofitat l’ocasió per fer una primera valoració dels dies de festa i, especialment, de l’ús de l’espai remodelat. Una vegada acabem la Festa Major, podrem fer el balanç amb números i, sobretot, amb l’enquesta que demanem a la ciutadania. Però el que sí que hem pogut veure és que hi ha una molt bona acollida a totes les activitats, i la gent està molt contenta de participar-ha” ha ponderat Losada. En aquest sentit, l’arrossada ha estat un exemple d’aquesta participació, però també ho han estat altres propostes com els inflables infantils, que han rebut una setantena de nens diàriament, o el concurs de pesca, on ahir es van pescar fins a 1.400 truites, segons ha indicat la cònsol.

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi Gónzalez, durant l’arrossada popular. | A.O.G. / EL PERIÒDIC

Pel que fa a la nova plaça, la cònsol menor ha volgut destacar les millores respecte a l’antiga Aferradora, especialment pel que fa a l’espai disponible i l’ombra. “Ara hi caben 800 persones a l’ombra, mentre que abans només en podíem acollir 500. A més, els tendals que hi hem instal·lat donen molt més espai d’ombra real”, ha explicat. Tot i les peticions d’alguns assistents de col·locar-hi carpes més grans, Losada ha argumentat que cal garantir la seguretat, tenint en compte les condicions de vent de la zona. “No s’hi pot posar qualsevol estructura: ha d’estar ben fixada i homologada”, ha remarcat.

També ha recordat que l’espai no està del tot finalitzat: “La vam acabar l’1 d’agost, però encara queda una segona fase. Recollirem totes les aportacions que ens faci arribar la ciutadania i, si són positives, les intentarem incorporar”, ha assegurat, destacant que l’objectiu és mantenir una plaça oberta, dinàmica i funcional per a futurs actes.

Un moment de l’arrossada a la Plaça del Poble. | A.O.G. / EL PERIÒDIC

Un final de festa carregat d’activitats

Amb l’arrossada com a plat fort del migdia, la jornada de cloenda de la Festa Major continua amb un programa intens d’activitats per a tots els públics. A les 18.00 i 19.00 hores, la Plaça de la Rotonda acollirà la proposta ‘Mou-te’, amb la tecno fanfàrria com a protagonista. Mitja hora més tard, a les 18.30 hores, la Plaça del Poble tornarà a omplir-se amb una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal.

Els més petits també tindran el seu moment destacat amb la cursa infantil Els menairons de la Festa Major, que se celebrarà al Parc Central a les 19.45 hores i que s’adreça a infants d’entre 3 i 13 anys. Ja entrada la nit, a les 21.30 hores, el mateix espai acollirà Amunt!, un espectacle d’humor i acrobàcies a càrrec de José Luis Redondo.

La festa es tancarà amb el gran concert final a la Plaça Guillemó, a partir de les 23.00 hores, amb l’actuació del cantant de pop Nil Moliner, seguida per una sessió de DJ a càrrec d’Oscar Babani.