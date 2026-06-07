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  • Un gos amb el dispositiu de geolocalització. | ARPA
Agències
Benestar animal

L’ARPA distribueix dispositius de geolocalització de forma gratuïta per garantir la seguretat dels animals

La iniciativa posa el focus en la fase d'adaptació d'un gos amb la nova família, ja que és el moment més propens que pot tenir l'animal a escapar-se

L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA), amb la col·laboració de GosSOS i la protectora NAMI, ha posat en marxa una iniciativa pionera a escala mundial per garantir que cada adopció al Principat sigui segura i responsable. L’entitat ha iniciat la distribució de dispositius de geolocalització sense cap mena de cost per a totes les adopcions i acollides de gossos i gats realitzades tant al Centre de Protecció Caní d’Andorra com a través de l’Associació Protectora de Gossos NAMI, amb l’objectiu principal de garantir la seguretat dels animals i vetllar pel seu benestar.

La presidenta de l’associació, Laura Valero, ha posat en relleu que quan s’escapa un animal no sempre és per una irresponsabilitat del propietari, ja que, segons dades l’entitat, el 90% de les vegades es deu a fets que no s’han pogut controlar prèviament. Tot i això, adverteix que la gent no sol ser conscient del perill en què posen els seus animals confiant que, per estar ben educats, no s’escaparan.

El cartell de la campanya. | ARPA

La campanya neix amb la vocació de ser permanent en el temps i no quedar-se només en una acció puntual, atenent tant la necessitat de control pel benestar animal com la creixent preocupació social i jurídica davant situacions com els atacs al bestiar. En aquests casos, un geolocalitzador permetria identificar l’animal responsable, complint alhora amb la normativa que demana que els animals estiguin localitzats en tot moment.

La iniciativa posa principalment el focus en la fase d’adaptació d’un gos amb la seva nova família, ja que és el moment més propens que pot tenir l’animal a escapar-se, explica Valero. Més enllà de la localització, però, els dispositius també tenen una funció de monitoratge, la qual cosa permet que a través d’una aplicació es puguin seguir aspectes com les constants vitals, el ritme respiratori o la freqüència cardíaca.

El projecte també s’estén als casos d’acollida, en què el control a través de l’aplicació pot ser compartit per diverses persones per supervisar animals amb perfils complexos o tendència a la fugida. De fet, la presidenta d’ARPA destaca l’èxit d’aquesta eina en operacions recents, en què cossos com els Bombers i la Policia han pogut utilitzar la mateixa aplicació per coordinar-se en rescats, informa l’ANA.

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