Duró i Cerqueda fan balanç del curs polític

L’APTA destaca un nou clima de diàleg institucional però lamenta que les seves propostes es quedin fora de la Llei

L'entitat celebra que millora la interlocució amb institucions i actors econòmics, però denuncia la manca de resultats concrets

El president de l’APTA, Josep Duró, ha manifestat aquest dijous durant la roda de premsa prèvia a l’assemblea general de l’entitat —que tindrà lloc el proper dimarts 27 al Centre Cultural La Llacuna— que té la sensació que, durant el darrer any, la veu de l’APTA comença a ser més escoltada. Segons Duró, ha millorat el diàleg entre l’associació, les institucions i els actors econòmics del país, que ara mostren una major predisposició a mantenir trobades amb l’entitat. “El que vull dir és que hem notat un abans i un després en la predisposició d’escoltar per part dels actors econòmics. I això ho constatem amb les convocatòries que hem tingut” ha afegit el secretari de l’APTA, Josep Cerqueda. Tot i aquest avenç en el diàleg, Duró ha lamentat que l’associació no hagi aconseguit que cap de les seves propostes quedés recollida en la Llei òmnibus, i ho ha qualificat de decebedor. “Lamentem aquesta part, tot i que considerem que cadascú ha fet la feina que li tocava” ha matisat el president de l’entitat.



Durant la compareixença, Duró ha avançat que l’assemblea es dividirà en dues parts: una primera en què es compartiran amb els socis totes les reunions que s’han mantingut al llarg de l’any entre l’entitat i diversos actors polítics —com el cap de Govern, els cònsols i representants dels grups parlamentaris—, i una segona part més participativa, en què el públic podrà fer preguntes sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’associació. En aquest sentit, el president de l’APTA ha puntualitzat que un dels temes que es tractaran a l’assemblea serà la situació dels propietaris d’Ordino que han presentat al·legacions al comú, ja que es troben en desacord amb el POUP. En relació amb aquesta qüestió, i davant d’una pregunta de la premsa sobre si preveu que alguns d’aquests propietaris no arribin a un acord amb el comú i acabin recorrent a la Batllia, Duró ha respost que “és molt possible”. “Hi ha petits propietaris que tenen parcel·les de 1.000 o 1.500 metres quadrats. Amb el nou planejament, només poden construir si arriben als 2.500 metres, o si s’entenen amb altres propietaris per unir parcel·les. Però això és molt complicat” ha comentat. “En alguns casos, també s’ha declarat una zona com a edificable, però amb condicions molt restrictives, com ara que només es pugui edificar un 15% del terreny. Tot aquest procés genera una gran inseguretat jurídica per a molts propietaris del país” ha afegit.



Durant l’acte, Cerqueda també ha comentat que, sovint, l’associació té la sensació que s’utilitza la propietat privada com a palanca econòmica per part de les decisions polítiques i que, això, té conseqüències molt greus. “Aquesta és una part relativament fàcil de gestionar, i malauradament és una decisió que es pren amb certa facilitat. És un recurs al qual els polítics tendeixen a agafar-se sovint per activar o desactivar l’economia, quan els problemes de fons són molt més complexos” ha criticat el secretari de l’APTA. Per altra banda, Duró també ha denunciat que hi ha un descontrol total en diversos àmbits del país, especialment en la planificació urbanística i el tractament del patrimoni privat. “Molts propietaris es veuen forçats a vendre al millor postor davant la incertesa generada per les decisions polítiques i la manca de seguretat jurídica. Aquesta situació no respon al sentit comú ni a una visió coherent de l’evolució de la societat” ha assenyalat, mentre lamentava que s’estigui traslladant la responsabilitat de la crisi de l’habitatge i l’edificabilitat als propietaris, quan —al seu entendre— els problemes vénen de decisions institucionals.