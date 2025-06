Canvi de data

L’aprovació del Col·legi de Veterinaris s’ajorna al 15 de juliol per la coincidència amb un debat al Consell

El projecte de llei, que compta amb el suport del Govern, preveu millorar la representació, el benestar i les condicions laborals

La votació al Consell General per aprovar la llei de creació del Col·legi Oficial de Veterinaris del Principat d’Andorra (COVA), prevista inicialment per al 17 de juny, s’ha posposat al 15 de juliol. L’ajornament respon a la coincidència amb un debat d’orientació política convocat per la mateixa data.

El projecte de llei, elaborat amb la implicació del sector i el suport del Ministeri de Justícia i Interior, preveu dotar els professionals veterinaris d’un marc legal propi per millorar la representació del col·lectiu, les condicions laborals i el suport emocional dins la professió.