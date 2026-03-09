Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Dinamitzar el centre d'Ordino

L’après-ski Cota 1.300 clou la temporada d’hivern amb una assistència global que s’aproxima fins a les 2.000 persones

Arran de la bona resposta, es va decidir allargar el calendari amb una sessió especial el 7 de març que va convertir-se en l'acte amb més participació

La proposta d’après-ski Cota 1.300, impulsada pel Comú d’Ordino, ha posat punt final a la temporada d’hivern amb una bona acollida del públic i una assistència global que s’aproxima a les 2.000 persones al llarg de les diferents sessions celebrades entre el 17 de gener i el 7 de març.

Cal recordar que la iniciativa es va programar inicialment tots els dissabtes entre el 17 de gener i el 28 de febrer, amb l’objectiu d’oferir una alternativa d’oci i dinamització al centre de la parròquia després de la jornada d’esquí. Tot i això, dues de les sessions previstes, el 24 de gener i el 14 de febrer, no es van poder celebrar a causa del mal temps, que va obligar a suspendre l’activitat.

En tot cas, i per tal de conèixer amb més precisió l’impacte de l’activitat, els dies 21 i 28 de febrer es van instal·lar comptadors de persones que van registrar una afluència aproximada de 600 assistents en cada jornada. En aquest sentit, la resta de sessions celebrades no es disposava de sistema de comptatge, però l’organització calcula que hi van passar al voltant d’un centenar de persones per tarda.

Cloenda amb motiu del Dia de la Dona

Arran de la bona resposta del públic, es va decidir allargar el calendari amb una sessió especial el 7 de març, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona. La jornada va incloure un concert especial amb The Swing Girls i The Dancing Queens, que va registrar prop de 800 assistents, convertint-se en l’acte amb més participació de tota la temporada.

