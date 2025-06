Compromís ambiental

L’aposta per l’autobús va permetre evitar 70 tones de diòxid de carboni durant la celebració dels Jocs 2025

Segons els càlculs de la companyia, això va permetre eludir més de 2.400 trajectes en cotxe i així uns 445.000 quilòmetres de circulació urbana

El dispositiu de mobilitat col·lectiva activat durant els Jocs dels Petits Estats d’enguany va permetre reduir de manera notable el trànsit urbà i les emissions contaminants generades durant l’esdeveniment. Segons estimacions basades en les dades operatives del servei, l’ús d’autobusos va evitar l’emissió de 70 tones de CO₂ en només set dies.

En aquest aspecte, el sistema va ser dissenyat i gestionat per l’operadora HIFE, en coordinació amb el Comitè Olímpic Andorrà (COA), per facilitar d’aquesta forma els desplaçaments diaris d’esportistes, equips tècnics i personal acreditat sense haver de recórrer al vehicle privat. En total, es van desplegar 20 autobusos diaris, que van recórrer més de 22.000 quilòmetres a través de sis línies actives, amb més de 40 parades estratègiques entre seus esportives, allotjaments i espais com el Consell d’Europa o el ‘Dining Hall’.

De manera que, segons estipulen els càlculs, es van evitar uns 2.440 trajectes en cotxe particular, fet que equival a més de 445.000 quilòmetres de circulació urbana no realitzada. Amb les dades d’emissions mitjanes per vehicle, es va evitar una pressió ambiental significativa durant els dies de competició i, altrament, es va impulsar una filosofia d’ús per al transport públic.

Convé esmentar que els serveis de transport van operar entre les 07.00 i les 23.30 hores, en coordinació amb el calendari oficial de l’esdeveniment. Les línies van facilitar així l’accés a seus clau com l’Estadi Comunal, els Serradells, el Centre d’Ordino o el Bike Park de Vallnord, entre d’altres, garantint l’operativa diària dels Jocs sense saturar la xarxa viària del Principat.