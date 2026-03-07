L’APDA demana més informació al Partit Pirata per la denúncia sobre les ‘bodycàmeres’ dels agents

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha demanat informació addicional al Partit Pirata d’Andorra arran de la denúncia presentada per una possible vulneració de la normativa de protecció de dades relacionada amb l’ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació del comú de La Massana.
Segons un document, la reclamació es va registrar el 26 de febrer. Ara, l’autoritat de control ha requerit al denunciant que aporti documentació complementària per “demostrar que els sistemes de videovigilància susceptibles d’incompliment estiguin en funcionament”.
El responsable del Partit Pirata, Josep Guirao, ha qüestionat aquest plantejament i considera que la responsabilitat d’investigar correspon a l’autoritat supervisora. “La investigació dels possibles tractaments de dades correspon a l’autoritat de control, no al ciutadà que presenta la denúncia. Quan un tractament ha estat anunciat públicament per la pròpia administració responsable —com va fer el Comú de la Massana el novembre de 2025— exigir al denunciant que en demostri l’existència suposa traslladar-li una càrrega probatòria que correspon a l’autoritat supervisora”, ha defensat.
Guirao també ha posat l’accent en la necessitat de complir els requisits previs en matèria de protecció de dades, especialment pel que fa a l’avaluació d’impacte en protecció de dades (AIPD), prevista a l’article 35 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i que inspira la legislació andorrana. “Quan un tractament pot comportar un risc alt per als drets i llibertats de les persones, l’administració responsable ha de realitzar abans d’implantar el sistema una AIPD. Si detecta riscos elevats que no poden mitigar-se, la normativa preveu fins i tot una consulta prèvia a l’autoritat de control”, ha explicat.
En aquest sentit, el responsable del Partit Pirata considera necessari aclarir si aquestes avaluacions s’han dut a terme abans de la implantació de les càmeres corporals i si l’autoritat de control n’ha tingut coneixement.
Segons Guirao, el paper de les autoritats de protecció de dades és precisament investigar possibles tractaments irregulars i garantir els drets fonamentals. “Quan existeixen indicis públics d’un tractament potencialment intrusiu, com pot ser l’ús de càmeres corporals per agents públics, el paper de l’autoritat no és demanar al ciutadà que investigui, sinó obrir les actuacions necessàries per verificar els fets”, ha assenyalat.