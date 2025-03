L’APBI cataloga la vaga de lloguers de la Coordinadora com una “ocurrència demencial” i suscita al diàleg

L’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) expressa la seva preocupació per les mesures proposades per la Coordinadora per un Habitatge Digne i remarca la importància de trobar solucions “efectives i equilibrades per afrontar la problemàtica de l’habitatge”. A través d’un comunicat emès aquest dimecres, l’entitat considera que la convocatòria de mobilitzacions i, en especial, la crida a vagues de lloguers o una vaga general, “no només no resoldrà el problema”, sinó que provocarà “conseqüències negatives per a tota la població”.



En aquest sentit, l’associació ha recordat als impulsors de la Coordinadora que el dret a manifestar-se “s’ha d’exercir dins del marc de la legalitat” i han afirmat que plantejar una vaga de lloguers “és una ocurrència demencial pel fet que fer una crida a incomplir un contracte de lloguer, acció que la Coordinadora anima a adoptar i a promoure-la com a mesura, aboca les persones a incórrer en una il·legalitat”, han raonat.



A la vegada, l’APBI assegura que es tracta d’un fet greu i perillós que comportaria l’impagament de la renda i, per tant, la rescissió del contracte, tal com recull la llei, per la qual cosa el fet que públicament es faci una crida a instar accions com aquesta “és una irresponsabilitat”, fan saber a l’escrit. També asseguren des de l’entitat que aquesta proposta, en cas de consumar-se, “tindrà l’efecte contrari al desitjat”, ja que “genera incertesa” i desincentiva els propietaris a posar els seus habitatges per llogar. Un fet que reduiria encara més l’oferta disponible i dificultaria encara més l’accés a un habitatge per als llogaters, afegeixen.

D’altra banda, posen en relleu que una vaga general podria afectar negativament el teixit econòmic andorrà, la qual cosa perjudica tant empresaris com treballadors, especialment en sectors clau com el comerç i el turisme. En un país que depèn en gran mesura d’aquests sectors, la paralització de l’activitat econòmica “no només no ajudaria a resoldre la crisi de l’habitatge, sinó que podria posar en perill llocs de treball i empitjorar la situació de moltes famílies en particular i d’Andorra en general”, manifesten.



Altrament, l’APBI creu que la millor manera d’afrontar el desafiament de la llar “és a través del diàleg i el consens”. En lloc de promoure un clima de confrontació, al·leguen que cal treballar conjuntament per establir mesures que fomentin l’estabilitat i seguretat jurídica per a llogaters i propietaris, “incentivant la rehabilitació d’habitatges, augmentant l’oferta disponible i garantint un marc estable que permeti als propietaris continuar oferint immobles en condicions dignes”. Mesures en les quals el Govern “ja hi treballa i es comencen a veure fruits, malgrat que des de l’Associació no convergim ni en el fons ni en les formes de les accions empreses”, sostreuen.



Si entre tots el que es vol és trobar solució o mesures que atenuïn la problemàtica actual, l’associació assegura que “s’ha de treballar d’acord amb situacions genèriques, globals i majoritàries i no en casos puntuals que poden ratllar l’anècdota i poden fer descarrilar qualsevol punt d’entesa”. Paral·lelament, recorden que els propietaris han hagut “d’assumir ajustos, limitacions i regulacions injustes que com a particulars no ens corresponien i hem assumit”, tot reiterant la seva disposició a treballar i participar activament en la Taula d’Habitatge i altres espais de treball conjunt per “cercar solucions realistes i sostenibles”.