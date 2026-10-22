L’aparcament de Borda Nova obre oferint accés gratuït amb l’objectiu d’ampliar l’estacionament a la capital

El Comú d’Andorra la Vella posarà en servei el nou aparcament comunal de Borda Nova aquest divendres, a partir de les 10.30 hores, de manera gratuïta fins al dimarts 27 d’octubre, a les 23.59 hores. La gratuïtat en la instal·lació, amb més de 150 places per a cotxes i motos, té com a finalitat augmentar l’oferta d’estacionament per als següents dies en què s’espera una major afluència de públic a la capital a causa de la celebració de la 47a Fira d’Andorra la Vella i la 47a Fira del bestiar.
Segons informen des de la corporació comunal, l’obertura és una alternativa per a la ciutadania davant l’absència dels aparcaments del parc Central i Prada Casadet, ambdós ocupats per l’activitat firal del cap de setmana.
Amb aquesta mesura, des del comú destaquen que «es reforça la disponibilitat de places a la parròquia», a més d’avaluar el funcionament de la infraestructura en condicions reals d’ús amb l’acompanyament dels tècnics comunals, els quals recolliran les observacions dels usuaris per tal d’identificar possibles millores en el servei.
A partir del dimecres 28 d’octubre s’aplicaran les tarifes corresponents. Així, per a les places individuals, es disposa de la targeta d’accés temporal de 30 dies, en règim de 24 hores, amb un preu de 89,10 euros. L’aparcament també té un abonament mensual de 160 euros per a places dobles en tàndem, en règim de 24 hores.