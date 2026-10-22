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  • Els membres de GosSOS i els fotògrafs en l'acte de presentació. | Marvin Arquíñigo
Alba Jiménez Ibáñez
  • Societat
Iniciativa solidària

GosSOS posa a la venda el calendari benèfic ‘Mirades d’esperança’ buscant noves famílies pels seus gossos

Cada calendari costa 10 euros i tots els beneficis es destinaran a l'entitat canina, la qual ha elaborat la iniciativa amb la col·laboració de 12 fotògrafs

L’Associació per la Protecció Animal GosSOS ha presentat un any més el Calendari Solidari 2027, enguany sota el títol ‘Mirades d’esperança’. Aquesta iniciativa, la qual combina sensibilització, art fotogràfic i solidaritat, presenta 12 gossos en situació de vulnerabilitat, retratats per fotògrafs professionals del país, els quals han cedit les seves imatges per a la creació del calendari.

L’organització sense ànim de lucre està situada al Centre de Protecció Caní de Sant Julià de Lòria i actualment té uns 15 gossos en adopció. La seva presidenta, Audrey Montel, ha afirmat que l’objectiu principal del projecte és recaptar fons per finançar programes adreçats a gossos abandonats i, alhora, visibilitzar animals que, sovint, passen desapercebuts i tenen menys opcions de ser adoptats, com ara gossos de raça potencialment perillosa, sèniors o amb necessitats especials.

Montel també ha destacat la importància de promoure l’adopció responsable de gossos que resideixen al refugi d’animals i ha agraït la participació dels fotògrafs «de manera voluntària». Una d’elles, Céline Pech, fa anys que hi participa perquè és «una acció molt bonica ajudar a buscar una família per aquests gossos».

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La presidenta ha detallat com comença el procés d’adopció: «El primer de tot és contactar-nos per telèfon o visitar el centre directament, on caldrà omplir un qüestionari per determinar el perfil de la família, els seus costums, les seves rutines, quantes hores passa fora de casa, etc. Si pensem que pot ser un potencial adoptant, li presentarem un gos adient perquè es pugui integrar a la seva família».

Una vegada s’ha dut a terme l’adopció, hi ha una fase posterior de creació de vincle entre la persona i el gos amb l’acompanyament d’un educador per facilitar de manera pautada l’adaptació a la seva nova llar.

El preu del calendari és de 10 euros i, gràcies al patrocini d’Assegur, la recaptació íntegra es destinarà a projectes de suport i benestar animal impulsats per GosSOS. Els calendaris es podran adquirir a la Fira d’Andorra aquest cap de setmana. A més, la representant de l’associació ha anunciat que aviat publicaran els canals de venda habilitats al web gos-sos.org i a les xarxes socials.

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