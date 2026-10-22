Vinyes exigeix a la corporació refer tota la impermeabilització de la plaça i denuncia una «inacció reiterada»

La propietat d’Aparcament Vinyes ha tornat a carregar contra el Comú d’Andorra la Vella per les filtracions d’aigua que afecten les seves instal·lacions i ha rebutjat les explicacions facilitades per la corporació comunal arran de la denúncia pública presentada aquesta setmana. «No és cert que els problemes de filtracions hagin afectat la plaça històricament. Els problemes comencen amb el desgavell de l’obra de remodelació duta a terme per aquest comú», ha afirmat l’empresa en un comunicat emès avui, en el qual responsabilitza l’Administració de l’origen de les incidències i qüestiona les actuacions impulsades fins ara per resoldre-les.
«El comú no ha fet més que confirmar que els seus pretesos esforços per resoldre el problema són excuses de mal pagador. Fer proves de control de qualitat no atura l’entrada d’aigua» – Propietat de Vinyes
«El comú no ha fet més que confirmar que els seus pretesos esforços per resoldre el problema són excuses de mal pagador. Mantenir reunions amb les diferents parts implicades i fer proves de control de qualitat no atura l’entrada d’aigua a la nostra propietat», sosté la societat, arran que el comú enviés dimarts un missatge a la premsa per exposar la seva posició sobre el conflicte. Així, apunten que «instem novament el comú a complir amb la seva obligació, establerta en el conveni del 1999, de dur a terme en condicions adients l’aïllament de la coberta plana de la plaça i a complir també amb l’obligació de neteja i manteniment».
«Constatem que el comú ha hagut de reconèixer que no pot justificar que les filtracions continuïn indefinidament ni que es prolonguin els perjudicis que provoquen», ha afegit l’empresa, tot recuperant, d’aquesta manera, una afirmació de la resposta comunal: «Lamentem, però, que no es tregui la conclusió que s’escau d’aquesta afirmació: refer la impermeabilització de tota la coberta plana de la plaça», conclou el comunicat, el qual situa aquesta actuació com la principal exigència per posar fi al conflicte.