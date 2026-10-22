El Principat registra 41.336 llars i una mitjana de 2,18 persones per cada una comptant amb fins a 90.122 residents

Andorra compta amb un total de 41.336 llars a 30 de setembre d’aquest 2026. Tenint en compte que la xifra de residents estimats al país en la mateixa data és de 90.122, la ràtio se situa en 2,18 persones per llar, dada que confirma que la dimensió de les unitats familiars continua a la baixa. Així, segons les estimacions del Departament d’Estadística, aquesta ràtio ha disminuït un 0,2% respecte al trimestre anterior (2,19) i un 0,8% en comparació amb el mateix període de l’any 2025 (2,20). Aquest fenomen s’explica en gran part pel gran volum de persones que viuen soles al país. De fet, actualment, el 37,5% de les llars són unipersonals, la qual cosa equival a unes 15.500 cases amb un sol membre.
Per volum geogràfic, Andorra la Vella és la parròquia amb més llars del país (11.398), seguida d’Escaldes-Engordany (7.150) i Encamp (6.643). A l’altre extrem de la taula, Ordino es manté com la zona amb menys llars registrades, amb un total de 2.439. Pel que fa a l’evolució del darrer trimestre, la Massana (2%) i Canillo (1,8%) lideren el creixement en construcció o obertura de noves llars. L’única excepció a la tendència generalitzada d’augments ha estat Sant Julià de Lòria, on el nombre de llars ha patit una lleugera davallada del 0,2%. Des d’Estadística, s’atribueix aquestes reduccions puntuals als treballs d’homogeneïtzació de les adreces del cens que han dut a terme els respectius comuns durant els darrers mesos.
On són les famílies més nombroses?
La mida de les llars també varia de forma notable segons el territori. Sant Julià de Lòria té les llars més nombroses del Principat, amb una ràtio de 2,49 membres per habitatge, seguida d’Ordino (2,40). Andorra la Vella replica exactament la mitjana nacional (2,18), mentre que Canillo registra la ràtio més baixa de tot el país, amb només 1,77 persones per llar, consolidant-se com la parròquia on l’estil de vida unipersonal o de parella té més pes.