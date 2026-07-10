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  • L'aparcament de Can Rodes, a primera hora de la tarda. | El Periòdic
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Vehicles clàssics

L’Andorra Classicar dona el tret de sortida a la seva primera edició amb la voluntat de convertir-se en referent

Sota el paraigua de l'organitzadora NaiMan Events, la cita acabarà reunint durant tot el cap de setmana una quarantena de relíquies sobre rodes

A l’expectativa de la meteorologia, que a primera hora de la tarda no acompanyava gaire, ha donat el tret de sortida de la primera Andorra Classicar Weekend. Ha estat a l’aparcament de Can Rodes, on des de les 15.00 hores han anat arribant diferents vehicles clàssics. És precisament amb aquesta temàtica que la cita, la qual s’allargarà fins diumenge, ha vist la llum: convertir-se en referent per als aficionats d’aquesta mena de cotxes.

Sota el paraigua de l’organitzadora nacional NaiMan Events, l’esdeveniment acabarà reunint una quarantena de vehicles, des d’absoluts enigmàtics com un Trabant 601 o un SEAT 600 E fins a relíquies més modernes com un Honda Civic, un Subaru Impreza SW GT Turbo o un BMW M3 E36 provinents tant d’Andorra com d’Espanya, França i altres indrets més llunyans. De fet, a l’inici d’obrir portes ja s’han deixat veure més cotxes estrangers que locals, com algun Porsche Boxster.

Fins i tot pels voltants s’hi han desplaçat curiosos. És el cas del Benjamín, un home argentí que ara treballa al país d’una cosa ben diferent de la que feia a casa seva i troba a faltar, la mecànica. «No tocava clàssics, però a l’Argentina hi ha cultura al respecte», ha apuntat. Va ser coneixedor de la trobada gràcies a les xarxes socials i avui, durant el seu dia lliure, no s’ha pensat dues vegades anar a veure alguns ‘fierros’ −paraula que a alguns països de Sud-amèrica fan servir per descriure automòbils−. «Ara n’hi ha pocs, així que demà intentaré tornar per veure’ls tots», ha completat.

Cal recordar que l’Andorra Classicar Weekend vol fer un pas més enllà envers la resta de concentracions. És per això que, sota el lema ‘No és una concentració. És una experiència’, ofereix rutes per descobrir el territori andorrà i experiències gastronòmiques a banda de premis, experiències culturals i un taller.

Un dels vehicles que es pot veure a l’esdeveniment. | El Periòdic
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