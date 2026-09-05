L’agost clou amb més del doble de les precipitacions habituals i a la vegada sent el tercer més càlid des del 1950

El país ha tancat un agost especialment humit i càlid. Segons el balanç del Servei Meteorològic, durant el darrer mes van caure més del doble de les precipitacions habituals per a aquesta època, mentre que les temperatures van ser 2,2 graus per sobre de la mitjana climàtica, fet que el posiciona com el tercer agost més càlid des de l’any 1950. En aquest sentit, a l’estació central de FEDA es van registrar 154 litres de precipitació. La xifra representa «més del 190%» de la precipitació que correspondria habitualment en aquest període, tal com ha explicat el meteoròleg del Servei Meteorològic, Guillem Martín. De fet, l’anomalia de precipitació ha estat del 208%, segons ha afegit.
«Hi ha molta variabilitat en un mes d’agost, però aquest any ha sigut molt humit. Podem qualificar de molt humit perquè ha caigut més del 190% de la precipitació que tocaria. L’anomalia és de 208 i, per tant, és molt humit, més del doble», ha apuntat Martín. Tot i l’elevada quantitat de pluja, l’agost d’aquest 2026 no ha batut el rècord de precipitació. El registre més alt correspon al del 1946, amb 201 litres. També hi ha hagut anys més recents amb més pluja que enguany, com per exemple el 2014, ja que es van acumular 158 litres. El 2022 també va ser força plujós, amb 145 litres.
Pel que fa a les temperatures, l’agost també ha estat excepcional. «L’agost ha sigut càlid», resumeix el meteoròleg. La temperatura mitjana s’ha situat 2,2 graus per sobre de la mitjana climàtica, fet que converteix aquest mes en el tercer agost més càlid des de 1950. Només els agosts dels anys 2023 i 2024 van ser més càlids. L’agost del 2023 continua encapçalant el rànquing, amb una anomalia de 2,4 graus, seguit del 2024, amb 2,3 graus. Així, el balanç meteorològic deixa un mes d’agost marcat per dos comportaments extrems. Una precipitació superior a l’habitual i unes temperatures entre les més altes de la sèrie històrica.