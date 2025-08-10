Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'agència nacional de ciberseguretat alerta sobre els perills d'un ciberatac durant l'estiu. | Freepik
Ciberconsells per viatjar amb seguretat

L’agència de ciberseguretat alerta dels riscos digitals durant les vacances i recomana mesures per protegir dispositius i informació personal

L’ús de wifi pública, contrasenyes febles o codis QR enganyosos són alguns perills que poden exposar dades i dispositius a ciberatacs en viatges

L’agència de ciberseguretat (ANC) ha emès una sèrie de recomanacions per reduir el risc de ciberatacs durant el període de vacances. Segons adverteix, accions com utilitzar xarxes wifi públiques sense protecció, mantenir contrasenyes fàcilment identificables o no actualitzar els dispositius poden facilitar que actors maliciosos accedeixin a informació personal, comptes o fins i tot inutilitzin els equips amb programari com el ransomware.

Entre els riscos més comuns es troben l’ús de xarxes gratuïtes i no segures, el robatori de dispositius, caixers automàtics falsos o manipulats, codis QR fraudulents i atacs en zones turístiques concorregudes. L’organisme també alerta de pràctiques com la suplantació de serveis locals per missatgeria, l’enviament de correus de pesca, la instal·lació de programari maliciós mitjançant memòries USB infectades o la publicació d’imatges amb geolocalització, que poden indicar absència al domicili.

Els consells inclouen evitar la connexió a xarxes públiques sense protecció i prioritzar l’ús de dades mòbils o d’una xarxa privada virtual (VPN). També es recomana no accedir a serveis sensibles en wifis públiques, habilitar l’autenticació multifactor, mantenir els dispositius actualitzats, desactivar connexions automàtiques i no reutilitzar contrasenyes, amb l’opció d’utilitzar un gestor segur.

Altres mesures són desar informació rellevant en un núvol o dispositiu extern xifrat, activar la funció de localització i bloqueig a distància i ser prudent amb l’escaneig de codis QR, utilitzant aplicacions que mostrin l’enllaç abans d’obrir-lo.

En cas de detectar comportaments anòmals als comptes o dispositius, es recomana desconnectar-los d’Internet, canviar les claus des d’un equip segur i, si hi ha sospita d’afectació de dades bancàries, contactar immediatament amb l’entitat corresponent. Davant robatori, s’aconsella utilitzar eines de bloqueig o esborrat remot i denunciar l’incident a la policia.

