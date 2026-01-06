L’administració Cal Tavi d’Escaldes-Engordany reparteix una part del primer premi de la Loteria del Nen

L’administració Cal Tavi d’Escaldes-Engordany ha repartit una part del primer premi de la Loteria del Nen. El número premiat ha estat el 06703 i ha sortit a les 12.18 hores, i està dotat amb dos milions d’euros per sèrie, la qual cosa equival a 200.000 euros per butlleta. El segon premi ha estat per al número 45875 i el tercer per al 32615.
Es tracta d’un premi que ha estat força repartit, ja que també ha estat venut en diferents punts com Pontevedra, Barcelona, Granada, Màlaga, Navarra, Salamanca, Madrid o València, entre altres territoris de l’estat espanyol. En el cas de Catalunya, la sort ha caigut a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí, Roquetes, Castelldefels, Sabadell i Salou.
Cal esmentar que enguany estaven en joc 770 milions d’euros repartits en 36.818 premis. De fet, la dels Reis és la loteria que atorga més premis i queden repartits de la següent manera: el guanyador de la grossa rep 200.000 euros, al segon afortunat se’l premia amb 75.000 euros i al tercer amb 25.000 euros. A banda d’aquestes recompenses, també hi ha extraccions especials amb premis menors.