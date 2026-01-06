Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'administració de loteria a Escaldes-Engordany, en una imatge d'arxiu. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Estaven en joc 770 milions d'euros

L’administració Cal Tavi d’Escaldes-Engordany reparteix una part del primer premi de la Loteria del Nen

El número premiat ha estat el 06703 i està dotat amb dos milions d'euros per sèrie, la qual cosa equival a un total de 200.000 euros per butlleta

L’administració Cal Tavi d’Escaldes-Engordany ha repartit una part del primer premi de la Loteria del Nen. El número premiat ha estat el 06703 i ha sortit a les 12.18 hores, i està dotat amb dos milions d’euros per sèrie, la qual cosa equival a 200.000 euros per butlleta. El segon premi ha estat per al número 45875 i el tercer per al 32615.

Es tracta d’un premi que ha estat força repartit, ja que també ha estat venut en diferents punts com Pontevedra, Barcelona, Granada, Màlaga, Navarra, Salamanca, Madrid o València, entre altres territoris de l’estat espanyol. En el cas de Catalunya, la sort ha caigut a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí, Roquetes, Castelldefels, Sabadell i Salou.

Cal esmentar que enguany estaven en joc 770 milions d’euros repartits en 36.818 premis. De fet, la dels Reis és la loteria que atorga més premis i queden repartits de la següent manera: el guanyador de la grossa rep 200.000 euros, al segon afortunat se’l premia amb 75.000 euros i al tercer amb 25.000 euros. A banda d’aquestes recompenses, també hi ha extraccions especials amb premis menors.

Comparteix
Notícies relacionades
Una quarantena de residents veneçolans es concentren entre l’alegria i l’encara incertesa pel futur del país
Les estacions registren durant la festivitat nadalenca més de 336.000 dies d’esquí, la millor xifra dels darrers anys
El tortell de Reis continua sent protagonista i símbol de festa, amb el de nata mantenint-se com a preferit

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
El Poblet de Nadal tanca amb una bona xifra de visitants, però amb paradistes sense complir algunes expectatives
  • Societat
El dia de Reis estarà marcat per una jornada de fred intens i temperatures sota zero en gran part del territori
  • Societat
Les cavalcades dels Reis Mags d’Orient comportaran afectacions de mobilitat arreu del territori aquest dilluns
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Les baixes temperatures no impedeixen a la vall central gaudir de la cavalcada de Reis amb una vintena de carrosses
  • Parròquies, Societat
El Poblet de Nadal tanca amb una bona xifra de visitants, però amb paradistes sense complir algunes expectatives
  • Cultura, Parròquies
Els Pastorets de Díaz i Montes es consoliden: “Hem posat la cirereta del pastís que vam començar fa dos anys”
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu