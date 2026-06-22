L’ADJRA expressa la seva preocupació pels incidents d’Encamp: “La violència no apareix de manera sobtada”

L’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) ha expressat la seva preocupació pels incidents violents registrats recentment durant la festa del poble d’Encamp i ha aprofitat l’ocasió per reclamar un reforç de les accions de prevenció i sensibilització entre la població jove. Així, i en un comunicat fet públic aquest dilluns, l’entitat recorda que qualsevol tipus d’agressió, ja sigui física, verbal o psicològica, «és incompatible amb els valors que volem transmetre com a societat».
En aquest sentit, l’associació defensa que els espais d’oci, les activitats festives, els centres educatius, els entorns esportius i també els espais digitals han de ser llocs segurs on els joves puguin relacionar-se sense por i amb respecte mutu, alertant també que els episodis de violència sovint no apareixen de manera sobtada: «Sovint és el resultat de conductes de manca de respecte, intimidació, humiliació o exclusió que es normalitzen i que, si no es detecten i s’aborden a temps, poden derivar en situacions més greus», assenyalen.
«La construcció d’una societat més segura requereix una implicació compartida de les famílies, els centres educatius, les entitats socials, els clubs esportius, les administracions públiques i els mateixos joves» – ADJRA
Per aquest motiu, l’entitat posa l’accent en la importància de la prevenció i de l’educació emocional com a eines per evitar situacions de risc, tot remarcant que «la prevenció, l’educació emocional, la resolució pacífica de conflictes i el foment de l’empatia són eines fonamentals» per construir entorns més segurs. Tanmateix, apunta que la resposta davant aquests episodis no es pot limitar a actuar quan els fets ja s’han produït. «La construcció d’una societat més segura requereix una implicació compartida de les famílies, els centres educatius, les entitats socials, els clubs esportius, les administracions públiques i els mateixos joves», sosté l’entitat.
Finalment, l’associació fa una crida a actuar davant qualsevol situació de violència o intimidació i recorda que el silenci no contribueix a resoldre el problema. «La violència no és una forma acceptable de relacionar-se ni de resoldre conflictes. Davant qualsevol situació d’agressió, intimidació o assetjament, cal actuar, denunciar els fets i oferir suport a les persones afectades«, conclou.