La viralitat de les xarxes posa a prova la convivència comercial a l’avinguda Meritxell amb la creperia de la Rotonda

El dia de Reis no ha estat excusa per no venir a la famosa Creperia de la Rotonda. Un petit local que està obert des del mes de desembre del 2023, però que, gràcies a la viralitat a les xarxes socials, fa ja uns quants mesos que rep centenars de clients diaris. Durant el Nadal, l’arribada de turistes al país ha generat encara més afluència per a aquest negoci, fet que ha causat problemes en la circulació a l’avinguda Meritxell, ja que la llarga cua ha acabat amb gent a la calçada o bloquejant l’entrada de negocis colindants.
Davant d’aquesta situació, el comú de la capital va aprovar fa uns dies una ordenació que obliga els establiments a garantir el pas de manera contínua i a gestionar les cues que el negoci pugui generar. Un fet que ha obligat aquesta creperia a tenir una persona durant quatre hores al dia —concretament de 18.00 a 22.00 hores— per gestionar la cua i impedir que es produeixin aldarulls. “Aquest és l’horari del local i cada dia ve molta gent”, explica la persona encarregada, tot indicant que des que hi ha ell o el seu company “no hi ha hagut altercats”. Si bé l’afluència de gent continua sent elevada i hi ha moments “caòtics”, no s’ha produït cap incident. “Bàsicament estem per controlar que la gent no interfereixi en el trànsit i respecti els comerços del costat”, afegeix.
Uns comerços que tenen visions diferents de la situació. I és que, des que hi ha algú que gestiona la cua, aquesta alterna la seva direcció cada dia: avui cap amunt del carrer i demà cap avall. Des del PERIÒDIC hem parlat amb els dos negocis més propers a la creperia. La dona encarregada d’un d’ells, que avui no ha hagut de tenir la cua davant del seu establiment, explica que, tot i haver-hi una persona controlant, els turistes continuen bloquejant l’entrada al seu negoci, si més no impedint que aquest sigui visible per a la gent que passeja pel carrer. “Ni molt menys ens genera més clients. Al contrari, ens bloqueja l’entrada i és bastant molest”, afirma.
A l’altre costat de la creperia trobem una botiga de tecnologia i el seu encarregat, l’Amberprasad, qui avui tenia la cua al seu costat, subratlla que des que es va aprovar la normativa no ha tornat a tenir cap problema. “Abans sí que teníem problemes perquè la nostra entrada quedava bloquejada per la cua”, destaca. A més, recalca que el famós creper es va venir a disculpar l’endemà de l’aldarull. “Jo li vaig dir que no tenia cap problema amb ell, simplement defenso el meu negoci”. Tal com s’ha esmentat abans, i tal com el mateix encarregat recorda, “fa com dos anys que la creperia és aquí i jo tinc bona relació amb ell, però en els darrers mesos és quan ha arribat més gent, suposo que per les xarxes socials”.
Tornant al carrer, les cares de la gent que no fa cua o que passa amb cotxe són d’incredulitat, ja que no acaben d’entendre per què hi ha tanta gent esperant per un crep o, encara més difícil d’entendre, esperant un crep que rebran amb un o diversos insults. La resposta la trobem preguntant directament a les persones que fan cua. Una mare, que tampoc ho acaba d’entendre, deixa que el seu fill ho expliqui.
“Ja farà un any que em va sortir un dels seus vídeos a TikTok, on apareixia ell insultant i discutint amb un client, i em va fer molta gràcia. A partir d’aquí vaig continuar mirant els seus vídeos i vaig insistir als meus pares d’anar a Andorra per passar per la creperia”, expressa. Una insistència que va tenir el seu efecte, ja que, tot i que no era l’objectiu principal del viatge, els pares del nen han acabat fent un mínim de 20 minuts de cua perquè el seu fill sigui insultat. “Ja li he dit al meu nen que jo gravo, però que a mi no m’insulti perquè potser m’hi torno”, respon entre riures.
Uns metres més enrere hi ha un grup de joves que han vingut des de Montblanc avui mateix per “insultar el creper” i tornar el mateix dia. “No hem vist molts vídeos seus, però alguns ens han fet riure i, com que ell sempre està insultant, li ho volem tornar”, expliquen. El grup d’amics tampoc acaba d’entendre per què s’ha fet tan viral aquest fenomen, però tenen clar que si han acabat fent aquest breu viatge “significa que amb els vídeos ha aconseguit el seu objectiu”.
Amb els problemes al carrer aparentment resolts, tot plegat obre un debat sobre com les xarxes socials han impulsat un negoci que ja funcionava, però que ni de bon tros tenia l’èxit d’enguany. El que sorprèn més d’aquesta situació no és tant que s’hagi fet viral, sinó per què un creper que insulta els seus clients ha acabat esdevenint un fenomen entre els joves, però també entre molts adults que s’han acostat a l’establiment amb o sense fills.