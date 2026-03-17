Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Una mobilització a Tarragona. | Eloi Tost / ACN
El Periòdic d'Andorra
Mobilitzacions del sector educatiu

La vaga educativa preveu una marxa lenta a la N-260 que podria complicar la circulació per accedir demà a Andorra

La mobilització començarà a les 08.00 hores i consistirà en una marxa lenta entre l’entrada de la Seu d’Urgell i la rotonda de Castellciutat

Mobilitat ha alertat d’afectacions al trànsit aquest dimecres a la carretera N-260, a l’altura de la Seu d’Urgell, amb motiu d’una concentració emmarcada en la vaga educativa convocada a Catalunya. Segons la informació facilitada, la mobilització començarà a partir de les 08.00 hores i consistirà en una marxa lenta entre l’entrada de la Seu d’Urgell i la rotonda de Castellciutat.

Tot i que no es preveu el tall total de la circulació, sí que s’espera que el trànsit en aquest tram sigui dens i amb possibles retencions durant bona part del matí. La protesta s’inscriu en el marc de les mobilitzacions del sector educatiu a l’Alt Urgell, les quals inclouen diverses accions al llarg de la jornada, com una concentració, una manifestació al migdia i altres activitats reivindicatives.

Davant aquesta situació, des de Mobilitat es recomana als conductors que hagin de circular per la zona que planifiquin els desplaçaments amb antelació i, si és possible, optin per itineraris alternatius per evitar incidències. Les autoritats recorden que, tot i no haver-hi talls previstos, la presència de manifestants a la via pot alentir la circulació i generar complicacions puntuals en els accessos a la ciutat.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu