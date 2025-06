Impuls al català

La Universitat d’Andorra farà exàmens oficials de català B2 i C1 des d’octubre arran d’un acord amb el Govern

Els títols seran equivalents als oficials i ampliaran l’oferta per a qui necessiti acreditar coneixements en processos selectius o professionals

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, han formalitzat aquest divendres, la signatura d’un memoràndum d’entesa que marca un pas important en la col·laboració institucional per a la promoció i certificació de la llengua catalana al país.

Amb aquest acord, la Universitat d’Andorra assumirà l’organització de dues convocatòries anuals d’exàmens oficials de català dels nivells B2 i C1, les quals s’afegiran a les dues que ja convoca el Govern. La primera prova a la UdA tindrà lloc el proper mes d’octubre i, en funció de la demanda, se’n podria programar una altra a l’abril. “Aquest sistema permetrà disposar de quatre convocatòries a l’any, fet que suposa una flexibilitat molt necessària per a les persones que necessiten certificar el seu nivell de català”, ha destacat Minoves.

Bonell i Minoves segellen l’acord amb una encaixada de mans. | El Periòdic / C.K.P.

A més de sumar noves opcions de calendari, el memoràndum preveu que els certificats emesos per la Universitat en aquests dos nivells siguin plenament equivalents als diplomes oficials de català del Govern. Això vol dir que les persones que obtinguin aquests títols no hauran de sotmetre’s a cap tràmit addicional de reconeixement per part de l’administració. Per fer-ho possible, l’executiu ha aprovat la modificació del decret de regulació dels diplomes oficials de llengua catalana, amb l’objectiu d’integrar aquesta equivalència en el marc normatiu vigent.

Les proves de la UdA es dissenyaran i s’avaluaran d’acord amb els criteris establerts pel Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), fet que garanteix l’homologació del sistema amb els estàndards europeus. Les proves estaran obertes a tota la ciutadania, no només als membres de la comunitat universitària, i comptaran amb la implicació tant d’examinadors del Ministeri com de la Universitat.

La iniciativa s’emmarca en la voluntat compartida de potenciar l’ús i coneixement del català, oferint una eina addicional per obtenir les acreditacions requerides, per exemple, en processos d’oposicions o d’accés a col·legis professionals. Les proves estaran obertes a tota la ciutadania, no només als membres de la comunitat universitària, i comptaran amb la implicació tant d’examinadors del Ministeri com de la Universitat.

Per la seva banda, Bonell ha remarcat que “es tracta d’un model habitual en altres països, on les universitats públiques col·laboren amb l’administració per a l’acreditació lingüística”. La responsable de Cultura ha subratllat que l’acord permetrà cobrir aquelles demandes que fins ara quedaven fora del calendari establert pel ministeri: “Hi ha persones que necessitaven examinar-se fora dels períodes habituals, especialment dels nivells B2 i C1. Ara tindran més opcions per fer-ho.”

En aquest sentit, Bonell ha explicat que les convocatòries ministerials mantenen l’oferta per a tots els nivells, amb l’excepció del C2, que només s’ofereix una vegada a l’any, atesa la baixa demanda. Amb l’entrada en joc de la Universitat, es preveu descongestionar el circuit i redistribuir la participació entre els diferents períodes.

Finalment, Minoves ha obert la porta a futures col·laboracions que podrien permetre, més endavant, reconèixer automàticament el coneixement del català dins dels mateixos títols universitaris. “Aquest és només un primer pas”, ha conclòs.