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  • El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach, durant la manifestació del 16 de maig. | Marvin Arquíñigo
Agències
  • Societat
Crítica a l'Executiu

La Unió Sindical titlla d’electoralista la pujada del salari mínim i reclama augmentar-lo fins als 2.500 euros

El secretari general de l'entitat, Gabriel Ubach, sosté que el Govern té dues opcions: "Acabar amb l'especulació o apujar salaris com déu mana"

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) considera que l’increment del 2,8% del salari mínim aprovat pel Govern respon a una «mesura totalment electoralista» i defensa que el salari mínim interprofessional hauria de situar-se en els 2.500 euros mensuals per compensar l’encariment del cost de la vida, especialment de l’habitatge. Així ho ha manifestat el secretari general de l’entitat, Gabriel Ubach, assegurant que l’augment fins als 1.568,67 euros és insuficient davant la situació que viuen moltes famílies. «Vist l’alt índex de l’especulació immobiliària que el Govern de Demòcrates per Andorra ha permès, el salari mínim hauria d’estar en 2.500 euros», ha afirmat. En aquest sentit, ha sostingut que l’Executiu té dues opcions: «O acabem amb l’especulació o comencem a apujar salaris com déu mana».

El dirigent sindical també ha carregat contra la política salarial del Govern i ha criticat que fa només dos mesos la majoria parlamentària rebutgés una proposta perquè els salaris s’actualitzessin anualment d’acord amb l’IPC. «Ara, dos mesos després, surten amb aquest augment del 2,8%, que per mi és una mesura totalment electoralista», ha declarat. Segons Ubach, la pujada del salari mínim no resol els problemes estructurals que afronten els treballadors. De fet, ha advertit que, si només s’incrementa aquest sou, cada vegada hi haurà més persones cobrant el mínim legal. «D’aquí a quatre dies serà tothom al salari mínim», ha asserit.

El secretari general de l’USdA ha insistit que la prioritat hauria de ser establir per llei l’actualització de tots els salaris segons l’índex de preus al consum i no únicament del salari mínim. A parer seu, si aquesta mesura s’hagués aplicat durant els darrers anys, les diferències entre l’evolució dels preus i dels sous serien molt menors. «S’ha deixat pujar l’IPC de l’habitatge i de la cistella de la compra, però no s’ha deixat pujar l’IPC dels salaris», ha lamentat. Ubach també ha rebutjat els arguments del Govern segons els quals la gratuïtat del transport públic i les ajudes socials contribueixen a compensar la pèrdua de poder adquisitiu. «Nosaltres no volem l’Andorra dels assistits. Volem una Andorra de drets», ha assenyalat, tot reivindicant que la ciutadania pugui accedir a un habitatge digne i a un preu assequible sense dependre d’ajuts públics.

En aquest sentit, ha acusat l’Executiu de governar «per la classe més privilegiada» i de fomentar l’especulació immobiliària mentre, al seu entendre, s’ha anat precaritzant la situació dels treballadors, els jubilats i els joves. «El que ha promogut el Govern és la precarietat laboral i la precarietat social d’Andorra», ha conclòs, informa l’ANA.

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