La Unió de Pagesos alerta del risc real que la tuberculosi dels senglars arribi al país i exigeix mesures per contenir-la

Una vintena de tractors, tot terrenys i remolcs de bestiar circularan a pas lent des de Montferrer fins la Seu d’Urgell aquest dimecres 13 d’agost. La imatge vol ser el reflex d’un problema que, segons la Unió de Pagesos, creix sense control: l’afectació de la fauna salvatge sobre els ramats i la seguretat viària. La marxa lenta començarà a les 11.30 hores al polígon industrial de Montferrer i arribarà fins als Serveis Territorials, al passatge Alsina. El sindicat ha escollit aquesta ubicació per la presència recent de la direcció de serveis territorials i per la seva capacitat de generar repercussió mediàtica, inclosa Andorra.
El president de la Unió de Pagesos a l’Alt Urgell, Joan Guitart, ha advertit en declaracions a EL PERIÒDIC que “la situació és exponencial i anirà creixent” si no s’apliquen mesures immediates per reduir la població de fauna cinegètica. En aquest sentit, ha alertat que només el 2024 un 14% dels senglars analitzats a la comarca van donar positiu en tuberculosi, i que el risc que la malaltia arribi a Andorra és real. Guitart ha indicat que, si no hi ha resposta, “hi tornarem” i ha plantejat la declaració d’una emergència sanitària per poder actuar de manera més directa.
Segons la portaveu del sindicat a la demarcació de Lleida, Alba Gámez, la gestió actual “no està sent suficient” per evitar atacs als ramats i contagis de malalties. A més, ha denunciat que, en detectar-se un positiu de tuberculosi bovina en una granja, s’ha de sacrificar tot el ramat, tot i que les anàlisis posteriors mostrin cap o molt pocs animals infectats. Aquest procediment obliga a deixar les explotacions buides entre sis i divuit mesos, fet que provoca “costos econòmics molt elevats” que les ajudes actuals no cobreixen.
La Unió de Pagesos també denuncia que la manca de control de la fauna cinegètica comporta conseqüències greus per a la seguretat viària, amb prop de 1.000 accidents anuals provocats per animals salvatges a la província de Lleida, dels quals uns 800 tenen lloc a la zona pirinenca. En alguns casos, aquests sinistres han causat víctimes mortals.
Cal destacar que el sindicat ha convocat participants de diverses comarques, com les Terres de l’Ebre, Tarragona i Lleida, per reforçar la protesta. L’objectiu, segons Guitart, és “donar un temps i un vot de confiança” a l’administració perquè actuï. No obstant això, adverteix que, si en dos o tres mesos no hi ha resultats tangibles, les mobilitzacions es reprendran i podrien ser més contundents.