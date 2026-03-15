La tercera edició de l’Snowrow tanca amb més de 16.000 assistents als seus escenaris durant els tres dies de festival

La tercera edició de l’Snowrow ha rebut més de 16.000 persones als seus escenaris durant els tres dies de festival, amb divendres i dissabte com a jornades centrals. Pel que fa a nacionalitats, el públic ha estat majoritàriament espanyol (77%), tot i que també hi ha hagut una presència destacada de francesos (3,5%) i anglesos (1,5%), així com assistents procedents de països fora d’Europa, amb una bona afluència d’argentins i estatunidencs (2%).
Per la seva part, el públic nacional ha estat el segon en percentatge (7,3%). En aquest sentit, el CEO d’elrow, Juan Arnau, ha expressat la seva satisfacció amb l’èxit d’assistència i ha valorat que “hi ha hagut molta gent d’Andorra, i veure com el públic andorrà ens dona suport i ve a celebrar-ho amb nosaltres ens fa molt contents”. Durant aquests tres dies, cal recordar, Grandvalira s’ha transformat amb concerts a pistes, ‘pop-ups’ musicals, jocs, competicions, animació i activitats esportives.
Noms internacionals
El cartell d’aquesta tercera edició ha reunit alguns dels noms més influents de l’escena electrònica internacional, combinant grans referents amb noves corrents sonores i artistes clau de l’escena europea. Els caps de cartell han estat els DJ Luciano, Marco Faraone, Mind Against o Âme, però també hi ha hagut noms rellevants com Carl Craig, Nic Fanciulli, Dombresky i Dan Shake, així com artistes emergents com Manda Moor i Elkka, juntament amb noms forts del ‘roster’ d’elrow, molt connectats amb el públic del festival, com De la Swing, Toni Varga i Bastian Bux, entre d’altres.
Entre tots han ofert una àmplia varietat musical, des del techno més vibrant fins al house i el disco més captivador, que han fet vibrar la mítica catedral rosa dels festivals elrow, així com la carpa Brunch Electronik, els dos grans epicentres del cap de setmana pels quals han passat més de 6.000 persones diàries. La proposta diürna ha tingut també un paper central amb la pista del Brownx, punt de trobada a peu de pistes on la música ha acompanyat esquiadors i visitants durant tota la jornada.