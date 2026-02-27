La temporada de pesca arrencarà el 14 de març amb l’obertura de l’estany d’Engolasters i del riu Gran Valira

La Comissió de seguiment de la pesca ha celebrat aquest divendres al matí la sessió ordinària, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. En la trobada s’ha fet el balanç de la temporada de pesca de l’any 2025 i s’han consensuat i validat les directrius per a la nova temporada de pesca de l’any 2026, que seran publicades en la corresponent ordre ministerial al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).
La temporada de pesca d’aquest any s’iniciarà el pròxim 14 de març amb l’obertura de l’acotat intensiu de l’estany d’Engolasters i de l’acotat sense mort del riu Gran Valira. L’obertura de la pesca a la resta de rius i als acotats de pesca en riu s’efectuarà el 4 d’abril. Així, s’estableix el 6 de juny com el dia d’inici de la temporada en els estanys, llacs i la resta d’acotats.
Es mantenen sense canvis per a la temporada de pesca del 2026, els escenaris de pesca, la longitud mínima i el nombre de peixos següents que, una vegada pescats, es poden conservar o transportar per pescador i dia.
Atesos els nous sistemes digitals disponibles pel pescador per poder justificar la seva identitat, es suprimeix l’obligatorietat de disposar del carnet de pescador. En aquest sentit, la llicència de pesca de temporada està correspon al rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs, que és personal i intransferible.
La tinença i el port de la llicència és obligatòria per practicar la pesca tant pels pescadors andorrans, pels residents i pels no residents. Els pescadors poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits, si disposen del Certificat Electrònic.