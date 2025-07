Observatori del segon semestre de l'AR+I

La solitud no desitjada creix entre la població adulta, sobretot entre els 44 i 64 anys, i va més enllà de la gent gran

El test de Goldberg revela que un 37% de la població podria presentar símptomes compatibles amb depressió i un 32% amb ansietat

L’última edició de l’Observatori corresponent al primer semestre del 2025 posa el focus en un fenomen creixent al país: la solitud no desitjada, especialment entre la franja d’edat compresa entre els 44 i els 64 anys. Així ho ha exposat aquest dijous el coordinador de l’àrea de Sociologia del centre de recerca AR+I, Joan Micó, qui ha remarcat que és la primera vegada que l’enquesta incorpora preguntes específiques sobre aquesta qüestió.

Micó ha avançat que la voluntat és aprofundir-hi en pròximes edicions a través d’un estudi específic. “Hem fet un treball previ sobre la gent gran, i ens hem trobat amb perfils de persones que, tot i tenir família i mantenir-hi contacte diari, manifesten sentir-se soles“, ha explicat. Segons el sociòleg, aquesta sensació no es limita només a les persones d’edat avançada. “Hi ha adults més joves que també expressen aquesta mena de malestar emocional. És una realitat molt més complexa del que podria semblar”, ha apuntat.

En aquest sentit, Micó ha recordat que diversos països han desenvolupat estudis tant quantitatius com qualitatius al voltant de la solitud. Al Regne Unit, per exemple, existeix un ministeri específic per abordar aquesta problemàtica. “Al sud d’Europa mantenim una tradició de relacions socials i familiars més estretes, però la tendència apunta cap a una societat amb menys contacte personal“, ha alertat, afegint: “El problema no és només la manca d’interacció, sinó la percepció subjectiva d’aquesta absència”.

Responent una pregunta dels mitjans, Micó no ha descartat que l’elevat nombre de residents procedents de fora del país pugui estar relacionat amb aquest augment del sentiment de solitud. “És una qüestió d’estil de vida. Tenim poc suport familiar, jornades laborals exigents i un model de família cada vegada més nuclear“, ha precisat.

Paral·lelament, a través del test de Goldberg, s’ha detectat que un 37,1% de la població podria presentar símptomes compatibles amb depressió i un 32,6% amb possibles casos d’ansietat. Segons Micó, aquests indicadors tenen una relació directa amb la situació econòmica i amb el sentiment de solitud.