Salut

La sisena campanya amb el MoraBanc vol superar les 214 donacions de sang de l’any passat i ja té 109 reserves

La iniciativa, la qual Cabanes titlla de referent, serà el dilluns vinent al Pavelló Toni Martí entre les 12.00 i les 20.00 hores

Aquest matí la sala de premsa del Pavelló Toni Martí ha acollit la presentació de la campanya de donació de sang, impulsada per la Creu Roja en col·laboració amb el MoraBanc Andorra, per al Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Serà dilluns vinent en la seva sisena edició, enguany sota el lema ‘Un triple solidari’ i amb l’objectiu de “conscienciar la població que amb una donació es pot salvar tres vides”, ha comentat la Responsable Social Corporativa i Protocol del club, Natalia De Felipe.

Que sigui el sisè any que es duu a terme la iniciativa “vol dir que està totalment consolidada”, ha dit el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, fent esment que aquesta és l’única, “de moment”, que es fa en només un dia i en horari continu. La voluntat és superar la xifra de donacions de l’any passat, que va ser de 214, i a hores d’ara ja hi ha 109 reserves fetes i 71 places lliures. Amb tot, el secretari general ha recordat que els donants han de tenir entre 18 i 70 anys i superar els 50 quilograms de pes, tot havent passat mínim dos mesos d’interval i incidint en la importància de les donacions perquè “en qualsevol moment pot haver-hi un pic de necessitat”.

Com és habitual, es faran a la instal·lació de la Baixada del Molí entre les 12.00 i les 20.00 hores. Per ser-hi, cal reservar cita mitjançant la web bancsang.net, tot i que també es pot fer assistint directament al pavelló. En aquest darrer cas, i segons ha indicat Saurí, de mitjana hi ha un 10% de baixes i un altre 10% de rebuigs, i que són en aquestes places en què fan encabir gent sense cita. A més, des del MoraBanc obsequiaran cada donant amb un parell d’invitacions pel partit que els enfrontarà el mateix cap de setmana al Bilbao Basket.

Per la seva part, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha assenyalat que totes dues parts són “referents”. “El fet d’ajuntar un club esportiu i la Creu Roja per fer una campanya solidària ens ha de servir com a exemple perquè altres entitats i associacions puguin trobar aquestes sinergies, conscienciar la societat andorrana i crear aquestes jornades amb les quals tothom guanya”, ha afegit.