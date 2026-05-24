Marot afirma que l’Enfira’t ja compta amb una cinquantena d’expositors i preveu repetir les xifres del 2025

La quarta edició de l’Enfira’t ja escalfa motors amb una cinquantena d’expositors inscrits, una xifra que situa la fira multisectorial d’Encamp i el Pas de la Casa en nivells similars als de l’any passat. A aquesta xifra encara se li han de sumar les entitats. El certamen, impulsat pel comú per donar visibilitat a empreses, comerços, entitats esportives i associacions de la parròquia, tindrà lloc els dies 13 i 14 de juny a l’aparcament del Prat de l’Areny.
El conseller d’Esports, Finances i Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, ha explicat que, malgrat haver canviat el cap de setmana de celebració, la resposta dels participants està sent positiva i el volum d’inscripcions es manté en línia amb el de l’edició anterior. De fet, el comú ha decidit ampliar el termini perquè encara s’hi puguin sumar entitats.
A banda de l’espai expositiu, la cita comptarà amb activitats de dinamització, propostes esportives i accions empresarials al llarg de tot el cap de setmana. Com a novetat, aquesta edició incorporarà una petita àrea vinculada a l’autocaravaning i el càmping, amb la voluntat de complementar l’oferta més local de la mostra.