El MoraBanc assalta el Barris Nord i surt del descens per jugar-se l’última bala la setmana vinent contra el Barça (88-116)

El MoraBanc Andorra ha fet la feina al Barris Nord i, aprofitant la derrota del Saragossa a casa contra el Múrcia, permetre’s el luxe d’agafar aire abans de jugar-se l’última bala divendres vinent rebent el Barça. Així, els tricolor sumen 10 victòries −el Saragossa es col·loca penúltim amb nou, però dos partits per disputar encara− per sortir del descens i empatar amb el Gran Canària, conjunt que ahir va perdre ahir davant el Manresa, i amb qui tenen el basket-average guanyat.
Després dels primers punts per a cada equip, Caleb Agada ha encistellat, alliberat, el primer triple del duel, despertant certa desesperació andorrana marcada per la rapidesa sense coherència i errades exteriors (7-2). En aquest context, els locals, ja salvats però sense pensar encara en les vacances, els han passat per sobre forçant pèrdues i fent mal al contracop. Žan Tabak ha hagut de moure banqueta, i aquí ha trobat la solució. Sir’Jabari Rice, Justin McKoy i sobretot un estel·lar Kyle Kuric han sumat de tres per fer l’empat a 15, fins que l’escorta d’Evansville els ha acabat posant per davant. Als pirenaics els han acabat funcionant els tirs exteriors i els rebots ofensius, i signant fins a 28 punts des de la banqueta, han remuntat per posar un 26-31 a la fi del primer quart.
Al segon, l’inici ha tingut punts a comptagotes a banda i banda fins que de nou Kuric, com millor sap, anés ampliant la diferència. Shannon Evans s’ha volgut sumar a la festa i ha acabat fent la màxima del duel, de nou punts, amb una carrera interior i una posterior safata. El bon estat de forma ha continuat per als del Principat −s’han posat 14 punts per sobre−, i els de la capital del Segrià no ha pogut aturar el recital. Tampoc han vist cistella amb facilitat, en gran part gràcies a la intensitat defensiva dels andorrans, els quals s’han acabat posant a 21. No ha estat fins als dos minuts finals que els catalans han tornat a competir, encapçalats per Oriol Paulí, per mantenir-ho tot igual i posar rumb els vestidors amb un 42-62.
A la represa, els cops han anat succeint per als dos equips, sempre amb els visitants un esglaó per sobre, i la diferència s’ha anat mantenint (50-71). De mica en mica, els de Gerard Encuentra han anat retallant trobant cistelles fàcils a la pintura i amb els tricolor fallant durant tres possessions seguides, però poc els ha durat quan Kuric ha tornat a entrar a pista. De fet, la primera pilota que ha tocat ha clos amb un 2+1, el qual ha anat seguit d’un triple de Rafa Luz (55-77). En un moment de poc encert, el brasiler ha replicat abans que Rice encistellés des dels 4,60 metres i després hi tornessin Kuric i McKoy. Mantenint la intensitat, el camí cap al darrer quart s’ha fet amb un 64-91.
En aquest darrer ball, Aaron Best ha començat il·luminat amb sis punts, fet que ha provocat que els lleidatans abaixessin els braços perquè Evans fes molt més gran la ferida (68-106). En aquest mateix sentit, els pirenaics han aixecat llavors el peu de l’accelerador per anar diluint l’encontre fins a deixar el 88-116 definitiu. Aquesta puntuació per al MoraBanc, a més, ha suposat el rècord històric a la Lliga Endesa després de superar els 115 assolits enguany després de la pròrroga contra el Girona.