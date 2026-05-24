Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Shannon Evans, un dels protagonistes del duel, amb la pilota. | acb Photo / Pol Puertas
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc assalta el Barris Nord i surt del descens per jugar-se l’última bala la setmana vinent contra el Barça (88-116)

El principal artífex, tot i el gran nivell col·lectiu, ha estat Kyle Kuric, guiant els tricolor per acabar assolint el rècord de puntuació històric a la lliga

El MoraBanc Andorra ha fet la feina al Barris Nord i, aprofitant la derrota del Saragossa a casa contra el Múrcia, permetre’s el luxe d’agafar aire abans de jugar-se l’última bala divendres vinent rebent el Barça. Així, els tricolor sumen 10 victòries −el Saragossa es col·loca penúltim amb nou, però dos partits per disputar encara− per sortir del descens i empatar amb el Gran Canària, conjunt que ahir va perdre ahir davant el Manresa, i amb qui tenen el basket-average guanyat.

Després dels primers punts per a cada equip, Caleb Agada ha encistellat, alliberat, el primer triple del duel, despertant certa desesperació andorrana marcada per la rapidesa sense coherència i errades exteriors (7-2). En aquest context, els locals, ja salvats però sense pensar encara en les vacances, els han passat per sobre forçant pèrdues i fent mal al contracop. Žan Tabak ha hagut de moure banqueta, i aquí ha trobat la solució. Sir’Jabari Rice, Justin McKoy i sobretot un estel·lar Kyle Kuric han sumat de tres per fer l’empat a 15, fins que l’escorta d’Evansville els ha acabat posant per davant. Als pirenaics els han acabat funcionant els tirs exteriors i els rebots ofensius, i signant fins a 28 punts des de la banqueta, han remuntat per posar un 26-31 a la fi del primer quart.

Al segon, l’inici ha tingut punts a comptagotes a banda i banda fins que de nou Kuric, com millor sap, anés ampliant la diferència. Shannon Evans s’ha volgut sumar a la festa i ha acabat fent la màxima del duel, de nou punts, amb una carrera interior i una posterior safata. El bon estat de forma ha continuat per als del Principat −s’han posat 14 punts per sobre−, i els de la capital del Segrià no ha pogut aturar el recital. Tampoc han vist cistella amb facilitat, en gran part gràcies a la intensitat defensiva dels andorrans, els quals s’han acabat posant a 21. No ha estat fins als dos minuts finals que els catalans han tornat a competir, encapçalats per Oriol Paulí, per mantenir-ho tot igual i posar rumb els vestidors amb un 42-62.

Kyle Kuric, l’estrella tricolor del duel contra el Lleida. | acb Photo / Pol Puertas

A la represa, els cops han anat succeint per als dos equips, sempre amb els visitants un esglaó per sobre, i la diferència s’ha anat mantenint (50-71). De mica en mica, els de Gerard Encuentra han anat retallant trobant cistelles fàcils a la pintura i amb els tricolor fallant durant tres possessions seguides, però poc els ha durat quan Kuric ha tornat a entrar a pista. De fet, la primera pilota que ha tocat ha clos amb un 2+1, el qual ha anat seguit d’un triple de Rafa Luz (55-77). En un moment de poc encert, el brasiler ha replicat abans que Rice encistellés des dels 4,60 metres i després hi tornessin Kuric i McKoy. Mantenint la intensitat, el camí cap al darrer quart s’ha fet amb un 64-91.

En aquest darrer ball, Aaron Best ha començat il·luminat amb sis punts, fet que ha provocat que els lleidatans abaixessin els braços perquè Evans fes molt més gran la ferida (68-106). En aquest mateix sentit, els pirenaics han aixecat llavors el peu de l’accelerador per anar diluint l’encontre fins a deixar el 88-116 definitiu. Aquesta puntuació per al MoraBanc, a més, ha suposat el rècord històric a la Lliga Endesa després de superar els 115 assolits enguany després de la pròrroga contra el Girona.

Comparteix
Notícies relacionades
L’ocupant d’un vehicle força la barrera de l’aparcament del Parc Central per abandonar el recinte sense pagar
Riba i Rodríguez Miñana confronten visions sobre Mònaco i el futur d’Andorra fora de l’acord amb la UE
Igualtat refreda la llei LGTBIQA+ per a aquesta legislatura i reafirma que ja es treballa “des d’una transversalitat”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La matinera expulsió de Petxarroman condemna l’FC Andorra, que s’acaba fent en pròpia el mem de la jornada
  • Esports
Carabaña bat el rècord nacional dels 10.000 metres a la Copa d’Europa de La Spezia i aconsegueix una 17a posició
  • Esports
El Ranger’s continua amb deutes de fins a tres mesos i ara amb la denúncia d’almenys un parell dels seus jugadors
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu