L’ocupant d’un vehicle força la barrera de l’aparcament del Parc Central per abandonar el recinte sense pagar

La Policia ha rebut aquest diumenge a les 16.05 hores l’avís d’un incident a l’aparcament del Parc Central d’Andorra la Vella després que el propietari d’un vehicle presumptament forcés la barrera de sortida per abandonar el recinte sense efectuar el pagament corresponent.
Segons ha informat el cos policial, una patrulla s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per recopilar informació i determinar quin tipus d’intervenció calia efectuar davant l’incident. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre el vehicle implicat ni sobre les circumstàncies concretes dels fets.
Fonts policials han assenyalat que, a hores d’ara, encara no disposen de més informació sobre el cas, que continua pendent de verificació i d’una possible actuació posterior. La barrera ja ha estat restaurada a aquestes hores de la tarda.