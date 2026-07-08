La Seu d’Urgell construirà 111 habitatges de lloguer assequible amb un 30% de les places reservades per a joves

La Seu d’Urgell formarà part dels 23 primers municipis de Catalunya on es construiran habitatges de lloguer públic assequible després que el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, hagi adjudicat a l’empresa LANDETIC SL la construcció de 111 pisos protegits. La promoció s’aixecarà en una parcel·la del carrer Guillem de Plandolit, al sector de l’Horta del Valira, un dels dos solars que el municipi va inscriure amb resolució favorable en la primera convocatòria de la reserva pública de solars.
L’actuació s’integra en un primer paquet d’intervencions que preveu la construcció de prop de 2.000 habitatges protegits arreu del territori català i es desenvoluparà mitjançant un model de col·laboració publicoprivada basat en el dret de superfície o concessió durant un període de 75 anys. En aquest sistema, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Generalitat aporten el sòl i estableixen les condicions de la promoció, mentre que l’empresa adjudicatària assumirà tant la construcció com la posterior gestió dels immobles sota criteris de qualitat, preu i servei públic. Del total dels habitatges previstos, un 30% es destinaran específicament a joves.
Barrera defensa que la inclusió de la Seu d’Urgell «demostra que quan els ajuntaments tenim projectes clars, sòl disponible i voluntat política, les coses passen»
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha celebrat l’adjudicació assegurant que «aquesta és una molt bona notícia per a la ciutat i, especialment, per a la gent jove i les famílies que volen viure i arrelar a la Seu». En aquest sentit, ha recordat que l’accés a l’habitatge és «una de les principals preocupacions de la ciutadania» i també «una de les grans prioritats» del govern municipal.
Barrera també ha defensat que la inclusió de la Seu d’Urgell en aquest primer grup de municipis «demostra que quan els ajuntaments tenim projectes clars, sòl disponible i voluntat política, les coses passen», alhora que ha reivindicat que «a la Seu no només parlem d’habitatge, sinó que el fem possible». Així, ha emmarcat aquests 111 pisos dins de l’estratègia global d’habitatge impulsada pel consistori, que inclou altres promocions públiques i protegides ja en marxa o en fase de preparació.