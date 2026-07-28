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  • Camions de Bombers a la caserna de Santa Coloma. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Incendis a les dues fronteres

Els Bombers descarten enviar efectius als incendis de França: «Els generaríem un problema més que una solució»

El director del cos assenyala que només podria aportar una sola dotació de quatre o cinc membres "on no som autosuficients, o autònoms"

El director dels Bombers, Jordi Farré, s’ha manifestat davant la possibilitat d’enviar efectius a ajudar a combatre els incendis de França i Catalunya assegurant, i posant d’exemple els incidents a Bordeus, que «amb el muscle que tenim potser els generaríem un problema més que una solució«. Ha justificat aquesta conclusió tot afirmant que només podria enviar una sola dotació de quatre o cinc bombers i afegint que les condicions de treball serien més complicades: «S’haurien d’integrar en una zona de treball on les comunicacions no són les mateixes i on no som autosuficients, o autònoms, pel que fa a l’avituallament, etcètera».

Destaca que es pot oferir ajuda d’altres maneres «molt més eficients»

El director ha destacat que es pot oferir ajuda d’altres maneres «molt més eficients», tot recordant que recentment van ajudar a acabar un incendi de muntanya a l’Arieja també que ja fa dos dies que col·laboren en les tasques d’extinció a la vall de Ferrera.

Durant les declaracions, també ha aprofitat per recordar que en alguns casos han donat cobertura als Bombers de l’Urgell. «Quan els Bombers de l’Urgell han d’anar a fer front a un incendi a Tàrrega, per exemple, nosaltres assumim el seu sector, o el que ens determinin, i li donem servei des d’aquí, des d’Andorra», ha assenyalat.

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