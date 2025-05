Consolidació de l'oferta cultural

La Setmana de la Diversitat Cultural tanca la 15a edició sumant una entitat més i consolidant la participació

S’han dut a terme activitats com una taula rodona sobre la relació entre diversitat i la pràctica esportiva i una trobada amb l’Orfeó Andorrà

Després d’uns dies plens d’activitats, la Setmana de la Diversitat Cultural d’Andorra la Vella ha posat punt final a la seva quinzena edició amb la mostra gastronòmica ‘La diversitat a taula’ i la tradicional cercavila de les entitats, que ha recorregut el tram comprès entre la plaça de la Rotonda i la plaça Guillemó. Tal com ha destacat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, tant la cercavila com la mostra han comptat amb la participació de 10 entitats culturals, una més que l’any passat. Un fet que demostra que, any rere any, creix la implicació de les comunitats, especialment en les activitats més visibles com la desfilada.

“Cada any anem sumant una entitat més, i crec que és una manera molt bonica de compartir, tant a través dels balls i les vestimentes –que molts ens mostren avui amb molt d’orgull– com de la seva gastronomia”, ha assenyalat la mandatària comunal. “Al final, són diferents associacions i cultures que conviuen a Andorra la Vella, i creiem que és un molt bon moment per mostrar-les i per adonar-nos que estem molt més a prop els uns dels altres del que sembla”, ha afegit, tot posant també en valor la tasca dels joves voluntaris, que enguany han estat 10 d’entre 16 i 19 anys.

Una parada de la Mostra gastronòmica. | Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara

Al llarg de la setmana s’han dut a terme diverses activitats per posar en valor la riquesa cultural del país. Entre els actes més destacats, hi ha hagut una taula rodona sobre la relació entre diversitat i la pràctica esportiva impulsada per la Societat Andorrana de Ciències, una trobada amb l’Orfeó Andorrà, una xerrada de Cultura Activa sobre la llengua catalana com a passaport per viure al país i un torneig de cases regionals i comunitats d’Andorra, en col·laboració amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF). A més, una de les novetats d’aquest any ha estat la publicació del llibre ‘Serps, avets i huracans. Llegendes que conviuen a Andorra’, una obra que ha recopilat llegendes de diverses comunitats que viuen al país amb l’objectiu de mostrar un fragment de la cultura de 16 entitats diferents, que es va presentar el passat dimecres 21 amb una lectura teatralitzada a càrrec de l’equip de teatre del Centre Cultural La Llacuna.

Davant d’una pregunta de la premsa sobre la polèmica que ha sorgit a Escaldes-Engordany arran de la censura i cancel·lació de l’exposició a l’Espai Caldes, Losada ha comentat que “avui estem celebrant la diversitat, que el Comú d’Andorra la Vella està obert a treballar amb totes les associacions, i que, pel que fa a la resta de qüestions, les preguntes s’haurien d’adreçar directament al comú al qual li pertoca”, informa l’ANA.