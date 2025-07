Proposta consolidada

La setena edició de la Serenalla Market tanca amb una gran afluència de residents i de turistes de proximitat

L’edició d’enguany ha incorporat més zones de relax, pícnic i convivència afavorint que els visitants hi passessin més estona

La setena edició de la Serenalla Market ha reafirmat que aquest esdeveniment ja forma part del calendari ineludible de l’estiu a Andorra. Durant quatre dies, el Prat Gran de la Massana s’ha convertit en un espai de trobada, convivència i descoberta, on la cultura, el benestar, la gastronomia i la sostenibilitat han anat de la mà per oferir la millor experiència als visitants. L’afluència de públic ha estat constant des del primer dia. “La gent del país ja esperava que arribés la Serenalla i per això des de dijous hem viscut una gran festa, amb una alta afluència de gent de totes les edats, des d’infants i joves a adults i gent gran”, assegura la consellera de Turisme, Mònica Solé, que afegeix que “també hem tingut un volum elevat de turistes, sobretot de proximitat, que s’han mostrat encantats amb l’oferta i han assegurat que tornaran”.

L’aposta per expandir i esponjar l’espai ha estat tot un encert. L’edició d’enguany ha incorporat més zones de relax, pícnic i convivència, fomentant la interacció entre les persones i afavorint que els visitants hi passessin més estona. Aquest nou format ha permès optimitzar l’espai i fer-lo encara més acollidor i còmode per a tothom, alhora que ha reforçat la idea de punt de trobada i de diversió. Tant els estands com els espais gastronòmics han estat molt ben valorats pel públic. Enguany s’ha enriquit especialment l’oferta culinària amb la participació de diversos xefs, que han aportat creativitat i qualitat a l’àrea gastronòmica. Solé ha afirmat que: “ens fa molta il·lusió veure com la Serenalla ha estat tan ben rebuda.

Totes les propostes han tingut molt bona acollida, des dels tallers fins a les actuacions musicals i les Àgores, que han estat molt participatives. Fins i tot algunes s’han allargat per les intervencions dels assistents, com la d’aquest migdia dedicada al benestar i a la gestió de les emocions. També la paellada popular d’avui ha tingut una gran acceptació”. Aquesta edició tanca amb una valoració molt positiva tant per part del públic com de l’organització, que continuarà treballant perquè l’esdeveniment es mantingui ben viu. Però la festa encara no s’ha acabat: aquest vespre, a les 22 h, tindrà lloc la sessió de cloenda amb el dj andorrà Hector+, que oferirà una sessió plena d’energia amb sons funky, disco, electro, house i techno per acomiadar com cal una Serenalla de somni