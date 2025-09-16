Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, i la cap de projectes d'Andtropia, Mercè Miguel, en la presentació d'El Troc. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Agències
Intercanvi de moda i complements

La segona edició del mercat El Troc, els dies 26 i 27 d’aquest setembre, incidirà molt més en la conscienciació

S'habilitarà un espai perquè les peces que no s'intercanviïn siguin reciclades i es faran tallers en què es podrà donar "una segona vida" a la roba

Els dies 26 i 27 de setembre arriba a Andorra la Vella la segona edició d’El Troc, el mercat d’intercanvi de moda i complements que vol incidir en aquesta nova cita molt més en la conscienciació. Per aquest motiu, alguna de les novetats que s’han introduït van en aquesta línia: s’habilitarà un espai perquè aquelles peces que no es puguin intercanviar puguin ser reciclades i es faran tallers en què es podrà donar “una segona vida” a la roba.

Tal com han explicat en la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, i la cap de projectes d’Andtropia, Mercè Miguel, després de la bona acollida que va tenir la primera edició, en què van prendre part uns 150 persones i es van intercanviar unes 700 peces, s’espera que en aquesta segona cita hi hagi més participació perquè “edició a edició serà més conegut” i s’anirà consolidant, segons ha exposat Losada. Al seu torn, Miguel ha recordat que esdeveniments d’aquest estil compten amb “un públic fidel” que d’alguna manera ja espera que arribin les dates de celebració.

Olalla Losada i Mercè Miguel, en la presentació d’El Troc. | Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara

Després de valorar “l’èxit” de l’edició que va tenir lloc al gener i avaluar allò a què calia “donar una segona vida o una segona oportunitat”, s’han introduït algunes novetats. La primera és que hi haurà un espai en què totes aquelles peces que no puguin ser bescanviables es podran dipositar perquè puguin ser reciclades. A més, també hi haurà tallers durant tot el dissabte dia 27 al vestíbul del Centre de Congressos. “Es faran tallers en què amb aquella roba que tenim farem objectes que tindran una segona vida, veuràs que amb un teixit que no utilitzes faràs una peça nova”, ha exposat la cònsol menor, qui ha emfasitzat el vessant de conscienciació del mercat.

Un altre canvi respecte de l’any passat serà que les peces per intercanviar no només es podran portar el divendres a la tarda, sinó que dissabte al matí, de 10.00 a 14.00 hores, també se’n recolliran, i d’aquesta manera hi haurà roba nova a la tarda i es donarà “vida al mercat”. També s’oferirà, com l’any passat, servei de cafeteria i un espai per a infants, el qual aquesta vegada estarà dinamitzat pels joves que han fet la formació de premonitor.

Pel que fa a les dates escollides per celebrar la cita, es considera que és un bon moment, ja que comença la tardor i molta gent pot estar fent un canvi d’armari. S’anima a dur roba de tardor i hivern; en general, segons recorda Miguel, han de ser peces que estiguin en bon estat i netes, i per cadascuna d’elles es rebran unes monedes, uns trocs, les quals permetran fer el canvi per altra roba. Cada persona podrà dur un màxim de cinc peces i es podrà aportar aquesta roba tant divendres a la tarda, de 17.00 a 20.00 hores al Centre de Congressos, com dissabte al matí, informa l’ANA.

Comparteix
Notícies relacionades
Altés, Arimany, Vilella i Catasus, nous campions de trial d’Andorra, en les seves respectives categories
Marc Font revalida el campionat d’Andorra d’Enducross en la categoria Pro quedant segon en la darrera prova
La llista d’espera per accedir a una residència de gent gran al país se situa encara entorn la vintena de persones

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La vespa asiàtica es consolida a Andorra amb 14 nius destruïts aquest any i més de 200 reines capturades a la primavera
  • Societat
La Creu Roja suma 860 donacions en les quatre campanyes del 2025 i alerta de la manca d’inscrits per a aquest setembre
  • Societat
L’escriptor andorrà David Castillo presenta a la Buffer Zone de Nicòsia el documental ‘Chipre: La Isla Dividida’
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Canillo rebaixa d’una quarentena a 17 els habitatges del projecte de Prats, tot i que incorpora una plaça i zones verdes
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo aprova l’ordenació de retolació comercial i publicitària per harmonitzar la imatge parroquial
  • Parròquies, Societat
Els comuns intensifiquen el control de les colònies de gats amb protocols, convenis i uns pressupostos a l’alça
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu