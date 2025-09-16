La segona edició del mercat El Troc, els dies 26 i 27 d’aquest setembre, incidirà molt més en la conscienciació

Els dies 26 i 27 de setembre arriba a Andorra la Vella la segona edició d’El Troc, el mercat d’intercanvi de moda i complements que vol incidir en aquesta nova cita molt més en la conscienciació. Per aquest motiu, alguna de les novetats que s’han introduït van en aquesta línia: s’habilitarà un espai perquè aquelles peces que no es puguin intercanviar puguin ser reciclades i es faran tallers en què es podrà donar “una segona vida” a la roba.
Tal com han explicat en la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, i la cap de projectes d’Andtropia, Mercè Miguel, després de la bona acollida que va tenir la primera edició, en què van prendre part uns 150 persones i es van intercanviar unes 700 peces, s’espera que en aquesta segona cita hi hagi més participació perquè “edició a edició serà més conegut” i s’anirà consolidant, segons ha exposat Losada. Al seu torn, Miguel ha recordat que esdeveniments d’aquest estil compten amb “un públic fidel” que d’alguna manera ja espera que arribin les dates de celebració.
Després de valorar “l’èxit” de l’edició que va tenir lloc al gener i avaluar allò a què calia “donar una segona vida o una segona oportunitat”, s’han introduït algunes novetats. La primera és que hi haurà un espai en què totes aquelles peces que no puguin ser bescanviables es podran dipositar perquè puguin ser reciclades. A més, també hi haurà tallers durant tot el dissabte dia 27 al vestíbul del Centre de Congressos. “Es faran tallers en què amb aquella roba que tenim farem objectes que tindran una segona vida, veuràs que amb un teixit que no utilitzes faràs una peça nova”, ha exposat la cònsol menor, qui ha emfasitzat el vessant de conscienciació del mercat.
Un altre canvi respecte de l’any passat serà que les peces per intercanviar no només es podran portar el divendres a la tarda, sinó que dissabte al matí, de 10.00 a 14.00 hores, també se’n recolliran, i d’aquesta manera hi haurà roba nova a la tarda i es donarà “vida al mercat”. També s’oferirà, com l’any passat, servei de cafeteria i un espai per a infants, el qual aquesta vegada estarà dinamitzat pels joves que han fet la formació de premonitor.
Pel que fa a les dates escollides per celebrar la cita, es considera que és un bon moment, ja que comença la tardor i molta gent pot estar fent un canvi d’armari. S’anima a dur roba de tardor i hivern; en general, segons recorda Miguel, han de ser peces que estiguin en bon estat i netes, i per cadascuna d’elles es rebran unes monedes, uns trocs, les quals permetran fer el canvi per altra roba. Cada persona podrà dur un màxim de cinc peces i es podrà aportar aquesta roba tant divendres a la tarda, de 17.00 a 20.00 hores al Centre de Congressos, com dissabte al matí, informa l’ANA.