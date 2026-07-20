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El Periòdic d'Andorra
Adequació de rotonda i talls per Festa Major

La rotonda de Casadet, sotmesa fins a dijous a treballs d’obra nocturns, tot i no afectar el trànsit a la zona

L'accés quedarà obert, però Mobilitat recomana conduir amb prudència al seu voltant, destacant que també hi haurà talls per la Festa d'Escaldes

Les obres de reparació de les juntes de dilatació de la rotonda Casadet d’Andorra la Vella afectaran la mobilitat a la CG1 en aquest punt. Val a dir que si bé no es preveu que s’hagi de tancar el trànsit, es recomana circular «amb precaució per la zona i seguir la senyalització provisional». Unes recomanacions que ha alertat Mobilitat aquest dilluns al migdia, que concreta que aquests treballs nocturns tindran lloc des d’avui fins aquest dijous 23 de juliol de les 22.00 de la nit a les 06:00 del matí.

Els carrers del centre, sotmesos a la FM

En un altre apartat, des de Mobilitat també han aprofitat per avisar que entre aquesta setmana i fins al pròxim dimarts, 28 de juliol, hi haurà diversos talls de carrer i afectacions al transport públic amb motiu de la Festa Major d’Escaldes-Engordany. De manera que els talls afectaran les avingudes de Nacions Unides, François Mitterrand, la plaça Dos Valires, com també l’avinguda Esteve Albert, els carrers dels Paraires i Manel Cerqueda i Escaler i l’avinguda del Pont de la Tosca.

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La rotonda de Casadet, sotmesa fins a dijous a treballs d’obra nocturns, tot i no afectar el trànsit a la zona
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